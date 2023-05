Lirik Lagu dan Terjemahan Welcome to MY World - aespa feat nævis: It's A New World

Lirik lagu dan terjemahan Welcome to MY World milik aespa Feat nævis

TRIBUNNEWS.COM - Girl group dari SM Entertainment yakni aespa berencana akan melangsungkan comeback pada tanggal 8 Mei 2023 nanti dengan merilis album My World.

Album My World ini terdiri dari enam lagu yakni Welcome To MY World, Salty & Sweet, Thirsty, I’m Unhappy, dan ’Til We Meet Again.

Namun, sebelum merilis album tersebut Winter, Karina, Giselle, Ningning telah melakukan prarilis untuk lagu Welcome To MY World.

Lagu Welcome To MY World merupakan sebuah lagu alternatif pop dengan riff gitar dan orkestra musik yang memukau.

Welcome to My World merupakan lagu yang menggambarkan kisah nævis yang tiba di REAL WORLD sebagai penyelamat.

Grup musik Kpop Aespa. (IST)

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Beautiful Christmas - Red Velvet X aespa, Trending di YouTube Musik

Berikut ini lirik lagu Welcome to My World milik aespa feat nævis lengkap dengan terjemahannya:

[Intro: nævis]

Da-ra-ra-ra, da-da

Da-ra-ra-ra-ra-ra

Ti-ta-ta-ra

[Verse 1]

Heurithage deuriun

Angaetsok, all alone

Neol garomageun gyeonggyeseon