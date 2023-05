Lirik dan Terjemahan Lagu Miracle - Celine Dion: The One That I Love Most

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Miracle yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Kanada, Celine Dion.

Lagu Miracle dirilis pada 11 Oktober 2004 saat sang diva pop dunia bernaung di Columbia Label.

Miracle memiliki genre musik pop dengan berdurasi 3 menit 39 detik

Simak lirik lagu dan terjemahan Miracle yang dinyanyikan oleh Ciline Dion dalam artikel berikut:

You're my life's one miracle

Engkau adalah salah satu keajaiban dalam hidupku

Everything I've done that's good

Hal terbaik dari semua yang kulakukan

And you break my heart with tenderness

Dan kau luluhkan hatiku dengan kelembutan

And I confess it's true

Dan kuakui

I never knew a love like this 'til you

Tak pernah kutahu cinta yang seperti ini hingga kumelihatmu

You're the reason I was born

Engkaulah alasanku dilahirkan

Now I finally know for sure

Kini akhirnya kutahu

And I'm overwhelmed with happiness

Dan aku diliputi kebahagiaan

So blessed to hold you close

Begitu bahagia bisa mendekapmu erat

The one that I love most

Makhluk yang paling kucintai