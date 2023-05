5 Alasan Utama Nonton Drama All That We Loved, Sehun EXO Terlibat Cinta Segitiga

Poster drama All That We Loved. Berikut 5 alasan utama nonton drama All That We Loved yang dibintangi Sehun EXO.

Drama Korea All That We Loved merupakan drama romansa tentang cinta segitiga.

Terdapat 3 pemeran utama dalam drama Korea All That We Loved.

Nantinya ketiga pemeran utama ini akan terlibat cinta segitiga.

Adapun ketiga pemeran utama dalam drama Korea All That We Loved di antaranya, Sehun EXO, Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin.

Sebagai informasi, drama Korea yang disutradarai oleh Kim Jinsung ini telah tayang perdana 5 Mei 2023 di Viu.

Bagi kalian yang belum menonton episode perdana drama Korea All That We Loved, banyak hal yang menarik yang perlu kalian ketahui.

Berikut 5 alasan utama nonton drama All That We Loved

1. Sehun EXO Terlibat Cinta Segitiga

Dalam drama ini, Sehun EXO berperan sebagai Go Yoo.

Go Yoo dikenal sebagai pemain basket yang handal.

Selain itu, Go Yoo juga memiliki ketampanan dan hati yang baik.

Go Yoo bersahabat dengan Go Joon Hee.

Namun tiba-tiba kondisi Go Joon Hee melemah.