Poster Drama Korea All That We Loved - Berikut link nonton dan sinopsis drama Korea All That We Loved yang dibintangi Sehun EXO.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link nonton dan sinopsis drama Korea All That We Loved yang dibintangi Sehun EXO.

Drama Korea All That We Loved tayang perdana dengan meluncurkan 2 episode pada 5 Mei 2023 di Viu.

Drama romansa All That We Loved ini disutradarai Kim Jin Sung.

Ditulis oleh Kang Yoon, drama Korea All That We Loved memiliki durasi pada masing-masing episodenya yaitu 35 menit.

Sederet artis yang membintangi drama Korea All That We Loved di antaranya, Sehun EXO, Jang Yeo Bin, dan Jo Joon Young.

Adapun link nonton drama Korea All That We Loved dapat diklik di sini.

Baca juga: Drama Korea All That We Loved Mulai Tayang, Sehun EXO Jadi Bintang Basket

Sinopsis Drama Korea All That We Loved

Pada suatu hari, terdapat seorang siswa SMA berusia 18 tahun.

Ia bernama Go Yoo.

Go Yoo memiliki banyak hal ia sukai dalam hidupnya.

Dia dikenal sebagai sosok yang baik dan memiliki wajah yang tampan.

Tidak hanya itu, Go Yoo juga dikenal jago dalam bermain basket.

Go Yoo memiliki sahabat yang juga menempuh pendidikan di sekolah yang sama.

Sahabat Go Yoo bernama Go Joon-Hee.