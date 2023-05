Drama Korea All That We Loved Mulai Tayang, Sehun EXO Jadi Bintang Basket

Sehun EXO di Drama Korea All That We Loved - Drama Korea All That We Loved telah tayang perdana pada 5 Mei 2023 di Viu. Sehun EXO berperan sebagai bintang bola basket yang bernama Go Yoo.

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea All That We Loved telah tayang perdana pada 5 Mei 2023 di Viu.

Drama Korea All That We Loved terdiri dari 8 episode.

Setiap episodenya, drama Korea All That We Loved berdurasi 35 menit.

Drama bergenre romantis ini disutradarai oleh Kim Jin Sung dan ditulis oleh Kang Yoon.

Dalam drama Korea All That We Loved, Sehun EXO berperan sebagai pemeran utama.

Sehun EXO berperan sebagai bintang bola basket yang bernama Go Yoo.

Go Yoo dikenal karena ketampanan dan kerpibadiannya yang ceria.

Sifat yang dimilikinya membuat semua siswa di Hara High School iri.

Selain itu, Go Yoo juga memiliki hati yang baik.

Demi menyelamatkan nyawa temannya, Go Yoo mendonorkan ginjalnya untuk Go Joon Hee.

Mengutip dari Soompi, Go Yoo merupakan siswa sekolah menengah tahun 2000-an yang gagah dengan seragam bola basket dan blazer sekolahnya.

Sehun EXO berperan sebagai bintang bola basket di All That We Loved

Selain diperankan oleh Sehun EXO, terdapat dua pemeran utama lainnya.

Mereka adalah Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin.

Jo Joon Young berperan sebagai murid top yang bernama Go Joon He.

Sementara Jang Yeo Bin akan berperan sebagai Han So Yeon.

Han So Yeon merupakan murid pindahan cantik yang akan diperebutkan oleh Go Yoo dan Go Joon Hee.

Sebagai infromasi, drama Korea All That We Loved bercerita tentang cinta segitiga dua sahabat yang jatuh conta dengan murid pindahan.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

