TVING Rilis Teaser Pertama Drama All That We Loved, Sehun EXO Terlibat Cinta Segitiga

Oh Sehun (kiri) dan poster drama All That We Loved (kanan) - TVING merilis teaser pertama All That We Loved, Sehun EXO perankan karakter remaja 18 tahun yang terlibat cinta segitiga.

TRIBUNNEWS.COM - Belum lama ini, TVING merilis teaser drama romansa remaja bertajuk All That We Loved.

Teaser All That We Loved merilis teaser baru tersebut pada Selasa, (4/4/2023) waktu setempat.

Drama ini menggambarkan kisah dua siswa sekolah menengah yang mulai mirip satu sama lain setelah transplantasi ginjal.

Secara bersamaan mereka jatuh hati kepada seorang siswa pindahan baru.

Sehun akan berperan sebagai Go Yoo, seorang ahli bola basket yang tampan.

Jo Joon Young berperan sebagai Go Joon Hee, siswa yang sombong dan menawan di kelas atas di sekolah.

Setelah Go Jun Hee menerima transplantasi ginjal dari Go Yoo, dia menderita sindrom memori seluler, di mana karakteristik donor organ ditransfer ke penerima.

Jang Yeo Bin berperan sebagai Han So Yeon, seorang murid pindahan misterius yang jatuh cinta dengan dua temannya.

Trailer All That We Loved

All That We Loved merupakan drama romansa pertama yang diperankan oleh Oh Se Hun atau yang lebih dikenal dengan nama Sehun EXO.

Drama All That We Loved akan tayang perdana pada 5 Mei 2023 di TVING.

"Romansa Memori Seluler Remaja tayang perdana di TVING pada 5 Mei," tulis TVING melalui Instagram resminya, dikutip Senin (5/2/2023).

Daftar Pemain All That We Loved

- Oh Sehun sebagai Go Yoo