Lirik Lagu dan Terjemahan Je Chanterai - Celine Dion: Je Chanterai Toujours

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Je Chanterai yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Kanada, Celine Dion.

Lagu Je Chanterai dirilis pada 8 September 1998 dalam album S'il suffisait d'aimer.

Tembang Je Chanterai milik wanita yang dinobatkan sebagai diva pop dunia itu, bergenre pop dengan durasi musik 4 menit 9 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Je Chanterai milik Celine Dion dalam artikel berikut:

Et quand nous aurons fait le tour de nos ultimes projets

Dan saat kita melakukan tur proyek utama kita

Quand nous apprendrons a aimer nos echecs et nos regrets

Saat kita belajar mencintai kegagalan dan penyesalan kita

Quand nous en serons a ouvrir nos livres de souvenirs

Saat kita akan membuka buku suvenir kita

Je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai toujours

Aku akan bernyanyi, aku akan bernyanyi, aku akan bernyanyi, aku akan selalu bernyanyi

And when we will have done the tour of our projects

Dan kapan kita akan melakukan tur proyek kita

When we will learn to love our failures and our regrets

Bila kita akan belajar mencintai kegagalan dan penyesalan kita

When we will be to open our souvenir books

Saat kita akan terbuka untuk mengingatnya

I will sing, I will sing, I will sing, I will always sing

Aku akan bernyanyi, aku akan bernyanyi, aku akan bernyanyi, aku akan selalu bernyanyi

Quand les reves de nos enfants deviendront nos esperances

Bila impian anak kita akan menjadi harapan kita

Quand leurs chagrins d’amour seront les notres et notre souffrance

Bila kesedihan cinta akan menjadi milik kita dan penderitaan kita