Lirik Lagu Ddu-Du Ddu-Du - BLACKPINK, Berikut Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Ddu-Du Ddu-Du yang dinyanyikan oleh girl grup BLACKPINK.

Video klip lagu Ddu-Du Ddu-Du telah tayang di kanal YouTube official BLACKPINK sejak 15 Juni 2018, lalu

Lagu Ddu-Du Ddu-Du masuk dalam daftar lagu di album SQUARE UP, dirilis di tahun yang sama.

Video klip Ddu-Du Ddu-Du telah ditonton lebih dari 2 miliar kali hingga Minggu (7/5/2023).

Lirik Lagu Ddu-Du Ddu-Du - BLACKPINK:

[All, Rosé:]

BLACKPINK!

Ah yeah, ay yeah!

BLACKPINK!

Ah yeah, ay yeah!

[Jennie:]

Chakan eolgure geureochi mothan taedo

Ganyeorin mommae sok garyeojin volumeeun du baero

Geochimeopsi jikjin guji bojin anchi nunchi

Black hamyeon pink urin yeppeujanghan savage

[Lisa:]

Wonhal ttaen daenoko ppaetji

Neon mwol haedo kallo mul begi

Du sonen gadeukan fat check

Gunggeumhamyeon haebwa fact check

Nun nopin kkokdaegi

Mul mannan mulgogi

Jom dokae nan toxic

You hokae I'm foxy

[Rosé & Jisoo:]

Du beon saenggakae

Heunhan namdeulcheoreom chakan cheogeun mot hanikka

Chakgakaji ma

Swipge useojuneun geon nal wihan geoya

Ajigeun jal moreugetji

Guji wonhamyeon test me

Neon bul bodeusi ppeonhae

Manmanhan geol wonhaetdamyeon

[Jennie:]

Oh wait 'til I do what I do

Hit you with that ddu-du ddu-du du (Ah yeah, ay yeah!)

Hit you with that ddu-du ddu-du du (Ah yeah, ay yeah!)

[Jennie:]

Jigeum naega georeoganeun georin

BLACKPINK 4-way sageori

Dongseonambuk sabangeuro run it

Neone beokitriseuteu ssak da I bought it

Neol danggineun geotdo meolli milchineun geotdo

Jemeotdaero haneun bad girl

Jokeon sileohageon nuga mwora hadeon

When the bass drop it's another banger

[Jisoo & Rosé:]

Du beon saenggakae

Heunhan namdeulcheoreom chakan cheogeun mot hanikka

Chakgakaji ma

Swipge useojuneun geon nal wihan geoya

Ajigeun jal moreugetji

Guji wonhamyeon test me

Neon bul bodeusi ppeonhae

Manmanhan geol wonhaetdamyeon

[Jennie & Lisa:]

Oh wait 'til I do what I do

Hit you with that ddu-du ddu-du du (Ah yeah, ay yeah!)

Hit you with that ddu-du ddu-du du (Ah yeah, ay yeah!)

[Rosé:]

What you gonna do when I

Come come through with that that uh uh-huh

What you gonna do when I

Come come through with that that uh uh-huh