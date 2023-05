Lirik dan Terjemahan Lagu Daylight - Taylor Swift, Viral di TikTok: and I Can Still See It All

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Daylight yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Lagu Daylight telah dirilis pada 23 Agustus 2019, lalu.

Meski demikian, lagu Daylight kembali viral di TikTok karena banyak yang menjadikannya sebagai sound untuk video mereka.

Kutipan lirik yang populer dalam lagu Daylight yakni 'and I can still see it all (in my mind)'.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Daylight - Taylor Swift:

My love was as cruel as the cities I lived in

Cintaku sekejam kota yang aku tinggali

Everyone looked worse in the light

Semua orang terlihat buruk di cahaya

There are so many lines that I've crossed, unforgiven

Ada banyak hal yang tak seharusnya kulakukan, tak termaafkan

I'll tell you truth, but never, "Goodbye"

Aku akan mengatakan yang sebenarnya, namun jangan pernah pergi

I don't wanna look at anything else now that I saw you

Sekarang aku tak ingin melihat yang lain jika aku melihatmu

I don't wanna think of anything else now that I thought of you

Sekarang aku tak ingin memikirkan hal lain jika aku memikirkan tentangmu

I've been sleepin' so long in a twenty-year dark night

Aku telah tidur panjang selama 20 tahun lamanya

And now I see daylight, I only see daylight

Dan sekarang aku melihat waktu siang, hanya melihat waktu siang

Luck of the draw only draws the unluck

Undian hanya mengeluarkan ke-takberuntungan

And so I became the butt of the joke

Dan aku jadi sasaran lelucon

I wounded the good and I trusted the wicked

Aku melukai yang baik dan aku mempercayai yang buruk

Clearin' the air, I breathed in the smoke

Membersihkan udara, aku bernapas dalam asap

Maybe you ran with the wolves and refused to settle down

Mungkin kau lari bersama serigala dan menolak untuk menetap

Maybe I've stormed out of every single room in this town

Mungkin aku telah menyerang tiap ruangan yang ada di kota ini

Threw out our cloaks and our daggers because it's morning now

Melemparkan jubah dan pisau kita karena sekarang telah pagi

It's brighter now, now

Sekarang lebih cerah

I don't wanna look at anything else now that I saw you

Sekarang aku tak ingin melihat yang lain jika aku melihatmu

I don't wanna think of anything else now that I thought of you

Sekarang aku tak ingin memikirkan hal lain jika aku memikirkan tentangmu

I've been sleepin' so long in a twenty-year dark night

Aku telah tidur panjang selama 20 tahun lamanya

And now I see daylight, I only see daylight

Dan sekarang aku melihat waktu siang, hanya melihat waktu siang

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

Sekarang aku melihat waktu siang

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

Sekarang aku melihat waktu siang

And I can still see it all (in my mind)

Dan aku masih bisa melihatnya di dalam pikiranku

All of you, all of me (intertwined)

Dirimu, diriku (menyatu)

I once believed love would be (black and white)

Dulunya aku percaya bahwa cinta akan (hitam dan putih)

But it's golden (golden)

Tetapi emas (emas)

And I can still see it all (in my head)

Dan aku masih bisa melihatnya di pikiranku

Back and forth from New York (sneakin' in your bed)

Hilir mudik dari New York (mengendap-endap ke tempat tidurmu)

I once believed love would be (burnin' red)

Dulunya aku percaya cinta akan (merah membara)

But it's golden

Tetapi ini emas

Like daylight

Seperti waktu siang

Like daylight

Seperti waktu siang

Like daylight

Seperti waktu siang

Daylight

Waktu siang

I don't wanna look at anything else now that I saw you

Sekarang aku tak ingin melihat yang lain jika aku melihatmu

I don't wanna think of anything else now that I thought of you

Sekarang aku tak ingin memikirkan hal lain jika aku memikirkan tentangmu

I've been sleepin' so long in a twenty-year dark night

Aku telah tidur panjang selama 20 tahun lamanya

And now I see daylight, I only see daylight

Dan sekarang aku melihat waktu siang, hanya melihat waktu siang

Like daylight

Seperti waktu siang

It's golden

Berwarna emas

Like daylight

Seperti waktu siang

You gotta step into the daylight and let it go

Kau harus melangkah ke yang terang benderang dan lepaskanlah

Just let it go

Lepaskan saja

Let it go

Lepaskan

"I wanna be defined by the things that I love

“Aku ingin didefinisakan oleh hal yang kucintai

Not the things I hate

Bukan hal yang ku benci

Not the things I'm afraid of, I'm afraid of

Bukan hal yang kutakuti, aku takuti

The things that haunt me in the middle of the night, I

Hal yang menghantuiku di tengah malam, aku

I just think that you are what you love"

Aku piker bahwa kau adalah hal yang kau cintai”

