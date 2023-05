Malam Ini Road To Grand Final Indonesian Idol 2023, Siapa yang Menang, Salma, Nabila atau Rony?

Salma Salsabil, Nabila Taqiyyah dan Rony Parulian yang akan bersaing di babak Road To Grand Final malam ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Malam ini Indonesian Idol 2023 akan menggelar babak Road to Grand Final.

Tinggal menyisakan 3 peserta yakni Salma Salsabila, Nabila Taqiyyah dan Rony Parulian yang akan bersaing malam ini.

Top 3 Indonesian Idol 2023 rupanya telah membocorkan lagu yang dibawakan melalui siaran langsung Instagram @indonesianidolid.

Salma Salsabil akan membawakan lagu milik Paramore yang berjudul 'Decode', kemudian Nabila Taqiyyah akan membawakan lagu Meghan Trainor yang berjuduk 'No', dan Rony Parulian akan bernostalgia dengan lagu milik The Beatles yang berjudul 'Oh Darling'.

Nantinya akan terpilih dua diantara tiga peserta yang akan beraksi di grand final Indonesia Idol pekan depan.

Dalam penampilan tiga peserta di Road to Grand Final akan mengusung teman MAGNIFIC3NT untuk ketiga peserta yang akan habis-habis merebut kursi grand final.

Sekedar informasi, di malam sebelumnya Nyoman Paul harus tersingkir di babak spektakuler show 11 dan harus menerima kenyataan bahwa ia kalah vote dari tiga peserta lain.

Indonesian Idol 2023 Road to Grand Final berlangsung malam ini, Senin (8/5/2023) pukul 21.30 WIB di stasiun televisi RCTI.