Hasil Indonesian Idol 2023 Top 3, Rony Tersingkir, Salma dan Nabila Bersaing di Babak Grand Final

TRIBUNNEWS.COM - Ajang pencarian bakat menyayi, Indonesian Idol 2023 Top 3 telah berlangsung, Senin (8/5/2023).

Tersisa tiga kontestan Indonesian Idol 2023 yang bersaing memperjuangkan gelar sang juara, mereka adalah Salma, Nabila dan Rony.

Namun perjalanan Rony harus terhenti di babak Top 3 Indonesia Idol 2023.

Hasil perolehan suara Rony menjadi yang terendah di antara kedua peserta Indonesian Idol 2023.

Di babak Top 3, tiap kontestan Indonesian Idol 2023 menyayikan dua lagu ditambah penampilan trio sebagai Magnific3nt.

Sebagai penampilan pembuka, Salma, Nabila dan Rony menyanyikan medley lagu Bahagia dari GAC, Pandangan Pertama milik RAN, dan Semua Jadi Satu milik Malyda & 2D.

Selanjutnya tiap kontestan bernyayi secara duet bersama juri tamu Indonesian Idol, ada Afgan, Armand Maulana, dan Momo.

Peserta pertama yang tampil yakni Nabila dengan Afgan membawakan lagu Jodoh Pasti Bertemu.

Kemudian ada duet Rony dan Armand Maulana menyanyikan lagu Kamu dari Coboy Junior.

Terakhir ada Salma yang berkolaborasi dengan Momo bawakan tembang Cobalah mengerti dari Peterpan.

Kemudian di babak The Ultimate Song, Salma menyanyikan lagu Decode dari Paramore, Rony dengan Oh! Darling milik The Beatles, terakhir Nabila dengan No dari Meghan Trainor.

Menilik unggahan akun Instagram @Indonesianidolid, tampak mengunggah potret Rony Idol.

"Terima kasih @ronyparulian__ udah berjuang sampai di titik ini! Terus berkarya dan sukses selalu," bunyi caption unggahan tersebut, Senin.

Profil Rony Idol 2023, Dapat Gelar Rocker Masa Kini dari Judika