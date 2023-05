Sinopsis Film Now You See Me 2, Tayang Malam Ini 9 Mei 2023 di Bioskop Trans TV

Film Now You See Me 2 - Tayang di bioskop Trans TV malam ini, Selasa (9/5/2023) pukul 23.45 WIB, berikut sinopsis film Now You See Me 2.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Now You See Me 2, yang akan tayang di bioskop Trans TV malam ini, Selasa (9/5/2023) pukul 23.45 WIB.

Film Now You See Me 2 disutradarai oleh Jon M. Chu.

Ini merupakan sekuel dari film sebelumnya, yang berjudul Now You See Me (2013).

Now You See Me 2 telah dirilis pada 8 Juni 2016, lalu.

Sebelum menontonnya, berikut sinopsis film Now You See Me 2 yang dirangkum Tribunnews.com dari IMDb.

Sinopsis Film Now You See Me 2

Film ini bermula ketika pesulap Lionel Shrike melakukan trik membebaskan diri dari brankas terkunci yang telah dijatuhkan ke sungai.

Putra Lionel, Dylan Rhodes, merasa ragu atas trik sulap yang akan dilakukan ayahnya.

Film Now You See Me 2 (Imdb.com)

Namun, Lionel berusaha meyakinkan Dylan bahwa dia akan keluar dalam waktu lima menit.

Sayangnya, setelah lima menit berlalu, Lionel belum muncul kembali.

Semua orang-orang yang menyaksikan trik sulap tersebut mulai panik, begitu pun Dylan.

Dia pun mencoba berlari ke sungai, tapi ditahan.

Sementara itu, di New York, anggota Four Horsemen, J Daniel Atlas, Merrit McKinnery, dan Jack Wilder bersembunyi, menunggu arahan dari The Eye, komunitas pesulap rahasia yang merekrut mereka.

Lula dimasukkan ke dalam tim untuk menggantikan anggota sebelumnya, Henley Reeves, yang telah keluar.