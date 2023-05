Lirik dan Terjemahan Lagu Fix You - Coldplay: Tears Stream Down Your Face

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahn lagu berjudul Fix You yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Diketahui grup musik asal Inggris, Coldplay, akan menggelar konser di Jakarta pada 15 November 2023.

Seiring dengan kabar tersebut, lagu-lagu Coldplay kini kembali viral di sejumlah media sosial.

Termasuk lagu Fix You yang memang sudah cukup populer dinyanyikan oleh Coldplay, setelah dirilis pada 2005 silam.

Sementara video klipnya diunggah di kanal YouTube Coldplay pada 30 Mei 2011.

Hingga kini telah ditonton lebih dari 580 juta kali.

Simak lirik dan terjemahan lagu Fix You - Coldplay:

When you try your best but you don't succeed

Saat kau berusaha sebaik-baiknya namun kau tak berhasil

When you get what you want but not what you need

Saat kau dapatkan yang kau inginkan namun tak kau butuhkan

When you feel so tired but you can't sleep

Saat kau merasa begitu lelah namun tak bisa terlelap

Stuck in reverse

Selalu terbayang masa lalu

And the tears come streaming down your face

Dan air mata mengalir di wajahmu

When you lose something you can't replace

Saat kau kehilangan sesuatu yang tak tergantikan

When you love someone but it goes to waste

Saat kau mencintai seseorang namun bertepuk sebelah tangan