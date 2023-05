Lirik Lagu dan Terjemahan Beauty and the Beast - Celine Dion feat Peabo Bryson: Unexpectedly

Inilah lirik lagu dan terjemahan Beauty and the Beast yang dipopulerkan oleh Celine Dion dan Peabo Bryson.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Beauty and the Beast yang dipopulerkan oleh Celine Dion feat Peabo Bryson.

Lagu Beauty and the Beast dirilis pada 1 Januari 1991.

Lagu pop berdurasi 4 menit 4 detik tersebut juga menjadi soundtrack film Disney yang berjudul Beauty and the Beast.

Simak lirik lagu dan terjemahan Beauty and the Beast yang dinyanyikan Celine Dion danPeabo Bryson dalam artikel berikut:

Ooooooh.....

Ooooooh.....

Tale as old as time

Kisah yang tlah setua waktu

True as it can be

Senyata kenyataan

Barely even friends

Sama sekali bukan teman

Than somebody bends

Hanya seseorang yang bertemu

Unexpectedly

Tak terduga

Just a little change

Hanya sedikit perubahan

Small to say the least

Kecil, setidaknya ada

Both a little scared

Keduanya sama-sama agak takut

Neither one prepared

Dua-duanya tak siap