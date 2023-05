Serial Korea Black Knight Tayang Perdana di Netflix, Dibintangi Kim Woo Bin, Ini Sinopsisnya

TRIBUNNEWS.COM - Serial Korea Black Knight tayang perdana di Netflix hari ini, Jumat (12/5/2023).

Serial ini terdiri dari 6 episode.

Setiap episodenya, serial Black Knight berdurasi mulai 45 menit-an.

Black Knight menceritakan tentang kisah ksatria legendaris 5-8 dan Sa-wol si pengungsi menghadapi Grup Cheonmyeong.

Kim Woo-Bin didapuk sebagai aktor utama Knight 5-8 yang khas dengan mengenakan masker oksigen.

Serial ini merupakan adaptasi dari webtoon berjudul "Taekbaegisa" oleh Lee Yoon-Kyun, dan disutradarai oleh Cho Ui-seok.

Anda bisa menyaksikan serial Black Knight di Netflix mulai 12 Mei 2023 >>> Link Nonton

Sinopsis Black Knight

Melansir laman asianwiki.com, cerita bermula pada tahun 2071, di mana dunia telah dihancurkan oleh polusi udara yang beracun.

Hanya sekitar 1 persen dari populasi manusia kelas sosial yang selamat dan bertahan hidup.

Mereka jarang meninggalkan rumah dan ketika melakukannya, mereka akan memakai masker gas karena polusi udara.

Para warga sangat bergantung pada layanan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kurir pengiriman yang dikenal sebagai ksatria, mengirimkan paket dan juga melindunginya dari pencuri.

Knight 5-8 (Kim Woo-Bin) adalah seorang ksatria legendaris yang sangat terampil dalam pertempuran fisik.

