Lirik dan Terjemahan Lagu Storage - Conor Maynard: Cause I'm Out of Storage

Berikut lirik dan terjemahan lagu Storage yang dinyanyikan oleh Conor Maynard.

Diketahui, lagu Storage mengisahkan tentang seseorang yang ingin melupakan sang mantan kekasih beserta kenangannya terdahulu.

Lagu Storage telah dirilis pada 28 April 2023 di YouTube Conor Maynard.

Lirik Lagu Storage - Conor Maynard:

[Verse 1]

I wish I never took the time to learn the details

What I should pick up for you when you didn't feel well

Like how you'd call when you were driving on your own

Wanted to hear me so you didn't feel alone

Still have the messages from the first day that we talked

I swear that pink-hearted emoji was your trademark

Still have the photos from the first day that we met

You know the ones that I would show to all my friends

[Pre-Chorus]

But now it feels like all you left

Was useless information in my head

I can't believe the way it went

[Chorus]

I'm lying all alone

I can't seem to fall asleep inside my home

'Cause all I see is you and me

Wish I could ignore it

The memories and forfeit

The pain this is causing me now

I try to say I'm fine

But there's no room for nothing else

Inside my mind

I can't forget the way I felt

Wish I could ignore it

'Cause it's not important

Please rid me of all of it now

'Cause I'm out of storage

[Verse 2]

Do you still have the note I left inside your suitcase?

Have you forgotten all the stupid little nicknames

The way you'd make me watch you try on your new your clothes

I still remember what I'm saved as in your phone

[Pre-Chorus]

So now it feels like all you left

Was useless information in my head

I can't believe the way it went

[Chorus]

I'm lying all alone

I can't seem to fall asleep

Inside my home

'Cause all I see is you and me

Wish I could ignore it

The memories and forfeit

The pain this is causing me now

I try to say I'm fine

But there's no room for nothing else

Inside my mind

I can't forget the way I felt

Wish I could ignore it

'Cause it's not important

Please rid me of all of it now

'Cause I'm out of storage

Yeah, I'm out of storage

I'm out of storage

I'm out of storage

Terjemahan Lagu Storage - Conor Maynard:

Kuharap aku tak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari detailnya

Seperti apa yang harus kuambil untukmu ketika kamu merasa tak enak badan

Atau saat kamu menghubungiku ketika kamu mengemudi sendiri

Ingin mendengarkan suaraku supaya kamu tak merasa sendirian

Aku masih menyimpan pesan dari hari pertama kita berbicara

Emoji hati berwarna merah jambu adalah kesukaanmu

Juga masih menyimpan foto-foto dari hari pertama kita bertemu

Kamu tahu itu, foto kutunjukkan kepada semua temanku

Namun sekarang rasanya semua yang kamu tinggalkan

Hanyalah informasi yang tak ada artinya di pikirkanku

Aku tak bisa mempercayai akhir semua ini

Aku berbohong sendirian

Rasanya aku tak bisa tertidur di dalam rumahku

Karena yang aku lihat hanyalah kamu dan aku

Berharap aku bisa mengabaikannya

Kenangan dan kehilangan

Rasa sakit ini membuatku seperti ini sekarang

Aku mencoba untuk baik-baik saja

Namun tak ada ruang untuk hal lainnya

Dalam pikiranku

Aku tak bisa melupakan apa yang kurasakan dulu

Berharap aku bisa mengabaikannya

Karena hal itu tak lagi penting

Kumohon singkirkan aku dari semua itu sekarang

Karena aku kehabisan ruang penyimpanan

Apakah kamu masih memiliki catatan yang kutinggalkan di dalam kopermu?

Atau kamu telah melupakan semua nama panggilan kecil yang konyol itu

Atau bagaimana kamu membuatku melihat dirimu mencoba baju-baju baru

Bahkan aku masih mengingat nama kontakku yang tersimpan di teleponmu

Jadi sekarang rasanya semua yang kamu tinggalkan

Hanyalah informasi yang tak ada artinya di pikiranku

Aku tak bisa mempercayai akhir semua ini

Aku berbohong sendirian

Rasanya aku tak bisa tertidur di dalam rumahku

Karena yang aku lihat hanyalah kamu dan aku

Berharap aku bisa mengabaikannya

Kenangan dan kehilangan

Rasa sakit ini membuatku seperti ini sekarang

Aku mencoba untuk baik-baik saja

Namun tak ada ruang untuk hal lainnya

Dalam pikiranku

Aku tak bisa melupakan apa yang kurasakan dulu

Berharap aku bisa mengabaikannya

Karena hal itu tak lagi penting

Kumohon singkirkan aku dari semua itu sekarang

Karena aku kehabisan ruang penyimpanan

Aku kehabisan ruang penyimpanan

Aku kehabisan ruang penyimpanan

Aku kehabisan ruang penyimpanan

