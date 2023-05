Lirik Lagu dan Terjemahan Incredible - Celine Dion feat Ne Yo: Since There's No Way to Come Down

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Incredible yang dipopulerkan oleh penyanyi Celine Dion.

Lagu Incredible dirilis pada 1 November 2013 dalam album Album Loved Me Back to Life.

Lagu milik diva pop Dunia, Celine Dion tersebut berhasil ditonton sebanyak 33 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Incredible yang dinyanyikan Celine Dion feat Ne Yo dalam artikel berikut:

Whole world is watching us now

Seluruh dunia sedang menyaksikan kita

It's a little intimidating

Sungguh menakutkan

Since there's no way to come down

Karena tak ada jalan mundur

Let's give them something amazing

Mari kita beri mereka sesuatu yang menakjubkan

Let's make them remember

Mari kita buat mereka ingat

Using one word

Dengan satu kata

Incredible oh oh oh ohhh

Hebat oh oh oh ohhh

Incredible oh oh oh ohhh

Hebat oh oh oh ohhh

Let's make them remember

Mari kita buat mereka ingat

We were incredible

Kita memang hebat