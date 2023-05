Malam Ini Grand Final Indonesian Idol XII, Salma dan Nabila Tampil dengan Tema Beauty of The Beat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua dara cantik, Salma dan Nabila siap habis-habisan tampil di Grand Final Indonesian Idol XII.

Lewat sosial media Indonesian Idol, tema Beauty of The Beat akan mewarnai persaingan Salma dan Nabila malam ini.

"BEAUTY OF THE BEAT! Idol lovers! Are you ready for the GRAND FINAL of Indonesian Idol," tulis Instagram @Indonesianidolid, dikutip Tribunnews.com, Senin (15/5/2023).

Salma dan Nabila akan bersaing untuk menjadi jawara di Indonedian Idol XII setelah berhasil menaklukan babak Road To Grand Final Indonesian Idol pekan lalu.

Keduanya tampil memukau para juri dan dinyatakan berhak untuk bersaing di malam puncak ajang pencarian bakat itu.

Tak hanya Salma dan Nabila yang aka memeriahkan panggung Grand final Indonesian Idol XII.

Sederet musisi juga akan memeriahkan panggung tersebut, mulai dari Dewa 19 hingga para pemenang Indonesian Idol season X.

Malam Grand Final Indonesian Idol XII akan disiarkan secara langsung malam ini, Senin (15/5/2023) di stasiun televisi RCTI.