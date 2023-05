Ungkap Kondisinya Usai Umbar Bukti Dugaan Perselingkuhan Fandy Christian, Dahlia Poland: I'm Fine

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dahlia Poland kini berusaha tegar usai membeberkan dugaan perselingkuhan sang suami, Fandy Christian.

Ketegaran Dahlia Poland terlihat dalam laman Instagram cerita miliknya.

Diketahui, belum lama ini Dahlia Poland membeberkan dugaan perselingkuhan Fandy Christian di media sosial miliknya. Banyak para pengikutnya pun yang memberikan dukungan dan menanyakan kondisi Dahlia Poland.

Dahlia Poland juga meminta agar pengikutnya tidak mengkhawatirkan dirinya saat ini.

"Dont worry guys," tulis Dahlia Poland, Senin (15/5/2023).

Dahlia menegaskan jika kondisinya saat ini baik-baik saja di tengah isu perselingkuhan sang suami.

Kemudian Dahlia kini berusaha melanjutkan kembali kehidupannya secara tegar.

"I'am super fine. Hidup seperti Larry," pungkasnya.

Sebelumnya, Dahlia Poland secara gamblang mengunggah chat yang diduga antara Fandy dengan Andi Annisa.

Pantauan Tribunnews.com terlihat beberapa kalimat mesra antara Fandy dengan perempuan yang diduga adalah Andi Annisa.

Bahkan panggilan 'my weekdays' dari perempuan tersebut untuk Fandy jadi bahan olok-olokan Dahlia di unggahannya.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tutur Dahlia.

Nama Andi Annisa semakin santer karena Dahlia menyindir quotes yang ada di bio Instagram Andi Annisa.

Tak hanya itu, Andi Annisa yang satu project sinetron dengan Fandy dan berperan sebagai selingkuhan, disebut Dahlia sangat mendalami peran.

"Do good and good will come to you ceunah," ungkapnya.

"Mendalami peran mungkin," ucap Dahlia.

Hingga kini belum ada konfirmasi antara Dahlia Poland, Fandy Christian ataupun Andi Annisa atas kabar tersebut.

Unggahan Dahlia soal dugaan perselingkuhan Fandy pun sudah tidak ada di Instagram story miliknya.