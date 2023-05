Dihujat Usai Umumkan Kehamilan, Ini Pernyataan Lengkap Jennifer Coppen, Singgung Soal Kesucian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemain film Jennifer Coppen menjadi sorotan usai dirinya megumukan sedang hamil.

Jennifer Coppen mengakui jika ia berbadan dua yang diduga diluar dari pernikahan dengan pria bule bernama Dali Wassink.

Dalam unggahannya di media sosial, Jennifer Coppen mengumumkan dirinya sedang hamil dan usia kandungannya sudah memasuki 23 minggu atau jalan enam bulan.

Pro dan kontra terlihat dalam kolom komentar unggahan feed instagram dari Jennifer Coppen, serta pesan yang masuk dari Direct Message (DM) dari warganet berisi hujatan.

Karena merasa risih dan tak nyaman, Jennifer pun mengunggah video klarifikasi dan tanggapannya, atas dampak dari pengakuannya yang hamil diduga diluar dari pernikahan.

"Oke halo guys sebenernya aku gak mau bikin video ini, cuma aku merasa ini perlu karena sudah out of control banget. Jadi aku tahu berita aku hamil mengagetkan banyak orang dan ada pro dan kontra," kata Jennifer Coppen dalam videonya, dikutip Warta Kota (Tribunnews.com Network), Selasa (16/5/2023).

Potret kehamilan Jennifer Coppen (Instagram @jennifercoppenreal20)

Wanita yang kini berusia 21 tahun itu mengklaim banyak warganet dan fansnya yang memberikan dukungan kepadanya. Tapi, ia tak menutup kemungkinan menerima hujatan.

"Banyak juga kalian yang menghujat aku atau beropini kalian yang paling suci gitu loh dan gak punya dosa," ucapnya.

Selama mengumumkan kehamilannya yang hampir enam bulan, Jennifer memang tidak memberitahukan apakah ia sudah menikah atau belum dengan Dali Wassink.

"Gini ya, aku menikah atau tidak nikah itu pilihan aku untuk ngeluarin statemennya. Banyak banget yang ngatain kok ya kayak gini, didukung, disupport, dan diucapkan selamat," jelasnya.

"Terus kalian maunya kayak gimana? Aku dihujat atau dikata-katain gitu maksudnya?" sambungnya.

Kolase Instagram @jennifercoppenreal20 (Kolase Instagram @jennifercoppenreal20)

Putri dari penyanyi dangdut dan pemeran keturunan Belanda, Richardo Benito Eduwardo Coppen ini pun sadar kalau warganet heran dengannya, karena memilih mengumumkan kabar kehamilan lebih dulu, bukan soal dirinya yang sudah dinikahi Dali Wassink.

"Terus ada juga yang bilang kok soal pernikahan gak mau di up (umumin) tapi kehamilan di up, karena sebenarnya aku gak mau nge up kehamilan aku. Tapi aku publik figur, pastinya berita tentang aku hamil akan keluar sendiri," terangnya.

"Dan aku gak mau berita kehamilan aku keluar dari mulut netizen, bukan dari mulut aku. Karena netizen suka memutar balikan cerita dan itu yang aku hindari makanya aku go public," sambungnya.