Pindah Agama Relakan Karier, Pengorbanan Dahlia Poland Tak Cukup Buat Suami Setia, Netizen 'Nyesek'

TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar netizen tak habis pikir jika benar aktor Fandy Christian selingkuh dengan wanita lain.

Menurut mereka, Dahlia Poland sebagai istri sudah mengorbankan banyak hal ketika membuat keputusan menikah dengan Fandy di usia yang sangat belia, yakni 18 tahun.

Bahkan ketika pernikahannya ditentang orangtua karena pindah keyakinan, Dahlia bergeming dan tetap pada keputusannya.

Setelah menikah, Dahlia memilih jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Ditinggalkan kariernya di dunia hiburan yang kala itu sedang menanjak.

Ia merawat dan membesarkan tiga buah hati dari pernikahannya bersama Fandy tanpa menggunakan jasa babysitter.

Namun, pengorbanannya itu tak cukup membuat Fandy mempertahankan kesetiaan seorang suami.

"Sumpah effort dia gak maen2 .. nikah d usia muda, punya anak d urus sendiri gak pake asisten. Tp suaminya kurang brsyukur punya istri kek dia . Stay strong dahliaaaa . Virtual hug yes," tulis @vivindolph*** dalam unggahan terbaru di akun Instagram Dahlia Poland @dahliachr.

Belum jelas kelanjutan rumah tangga Dahlia dan Fandy ke depannya.

Namun, Dahlia sudah mengambil sikap untuk bekerja keras demi membahagiakan tiga buah hatinya.

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaakk tetep jadi anak2 paling happy yaaa. I'll do anything for you," tulisnya sebagai keterangan postingan terbarunya.

Di situ, Dahlia mengunggah foto hitam putih bersama tiga anaknya. Ekspresi mereka terlihat bahagia meski tanpa kehadiran Fandy selaku kepala keluarga.

Sontak postingan Dahlia dibanjiri komentar netizen.

Mereka bersimpati dengan kondisi yang dialami Dahlia.

"Kaget banget denger berita ttg fandy selingkuh. Gila ya. Gue langsung emosi bgt liat beritanya. Gue ngikutin bgt ttg dahlia fandy dn anak2nya. Kliatannya harmonis bgt. Trnyta ad main api si lakiknya. Bukan maen. Fandy otak lu dimane.. lu bkin istri lu hamil 3 kali. Anak2 lu masih pda kecil2. Mna dhlia full time mommy. Ngurusin 3 toodler full time itu sungguh menguras tenaga dan kshtn mental loh. Mau dandan pun gak smpet. Elu malah enak2an ama cwek laen. Beehh parah bgt. Nyesek bgt sumpah," tulis @rinell***.