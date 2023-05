War Tiket Coldplay Dibuka, Waiting Room Tembus 500 Ribu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Penjualan tiket konser Coldplay BCA Presale dibuka mulai 17 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB.

Antusias calon penonton membludak.

Pada laman pembelian tiket tertulis waiting room atau daftar tunggu telah mencapai 500 ribu orang.

Seorang calon pembeli asal Bekasi Ria mengatakan, pada detik-detik awal daftar tunggu sudah menyentuh angka 150 ribuan orang.

"Dalam 2 detik saja daftar tunggu sudah ada diangka 150 orang. Kategori Cat 5 dan 6 kemudian langsung habis," ujar Ria.

Calon pembeli harus menunggu dan harapan-harapan cemas tidak mendapatkan tiket.

Di lini media sosial pun ramai netizen tidak mendapatakan tiket.

Calon pembeli tiket konser Coldplay diminta untuk menunggu atau mengakses kembali beberapa saat. (Coldplayinjakarta.com)

"BREAKING :

almost 95 persen cat 6&7 sold out!

available seated for 1 person. there is 1 seat, here is 1 seat. if you willing to go separate, i think still can try. cause for seat 2 above no chance ," tulis netizen.

"AN**R CAT 6 FULL BOOKED DAN GUE MASIH NGESTUCK DI CHECKING BROWSER," tulis netizen lagi.