Lirik dan Terjemahan Lagu Ring - Selena Gomez: Wrapped Round My Finger Like a Ring

Diketahui, lagu Ring merupakan single dalam album Rare dan dirilis pada Januari 2020 lalu.

Namun, di sisi lain seseorang tersebut justru percaya bahwa dirinya adalah yang terbaik.

Official lirik lagu Ring telah dirilis pada 10 Januari 2020 di YouTube Selena Gomez.

Lirik dan Terjemahan Lagu Ring - Selena Gomez:

You all in your feelings baby

Kamu semua dalam perasaanmu, Sayang

All into me

Semua tertuju padaku

I'm one in a billion baby

Aku satu di antara satu miliar, Sayang

Don't you agree?

Tidakkah kamu setuju?

Obviously, you know I'm aware of that

Jelas, kau tahu aku menyadarinya

I'm breaking hearts like a heart attack

Hatiku hancur seperti serangan jantung

Got him right where the carats at

Mendapatinya dengan pas di mana karatnya berada

Wrapped 'round my finger like a ring, ring, ring

Melingkari jariku layaknya cincin

They just like puppets on a string, string, string

Mereka hanya seperti boneka pada seutas tali, tali, tali

I put it down, they call me up

Aku menaruhnya, mereka menghubungiku

They doing way too much

Mereka melakukannya terlalu berlebihan

So I'll just let it ring, ring, ring (ooh-ooh)

Jadi aku hanya akan membiarkannya berdering, berdering, berdering (ooh-ooh)

Yeah, I received your message, all twenty-three (twenty-three)

Ya, aku menerima pesanmu, semuanya 23 (23)

You know I'm Jordan with it, G-O-A-T (G-O-A-T)

Ketahuilah aku Michael Jordan dengan itu, G-O-A-T (G-O-A-T)

Obviously, you know I'm aware of that

Jelas, kau tahu aku menyadarinya

I'm breaking hearts like a heart attack

Hatiku hancur seperti serangan jantung

Got him right where the carats at

Mendapatinya dengan pas di mana karatnya berada

Wrapped 'round my finger like a ring, ring, ring

Melingkari jariku layaknya cincin

They just like puppets on a string, string, string

Mereka hanya seperti boneka pada seutas tali, tali, tali

I put it down, they call me up

Aku menaruhnya, mereka menghubungiku

They doing way too much

Mereka melakukannya terlalu berlebihan

So I'll just let it ring, ring, ring

Jadi aku hanya akan membiarkannya berdering, berdering, berdering

Wrapped 'round my finger like a ring, ring, ring

Melingkari jariku layaknya cincin

They just like puppets on a string, string, string

Mereka hanya seperti boneka pada seutas tali, tali, tali

I put it down, they call me up

Aku menaruhnya, mereka menghubungiku

Oh, no, no, no, no, no

Oh, tidak, tidak, tidak, tidak

So I'll just let it ring, ring, ring

Jadi aku hanya akan membiarkannya berdering, berdering, berdering

Circling me, they just like satellites

Memutariku, mereka seperti satelit

(Ooh-ooh-ooh)

Circling me, all day and every night

Memutariku, setiap siang dan malam

(Ooh-ooh-ooh)

Circling me, I'm sure you sympathize

Memutariku, aku yakin kamu bersimpati

(Ooh-ooh-ooh)

A-la-la-la-la-la-la-la

Oh, na-na

Wrapped 'round my finger like a ring, ring, ring

Melingkari jariku layaknya cincin

They just like puppets on a string, string, string

Mereka hanya seperti boneka pada seutas tali, tali, tali

I put it down, they call me up

Aku menaruhnya, mereka menghubungiku

They doing way too much

Mereka melakukannya terlalu berlebihan

So I'll just let it ring, ring, ring

Jadi aku hanya akan membiarkannya berdering, berdering, berdering

Wrapped 'round my finger like a ring, ring, ring

Melingkari jariku layaknya cincin

They just like puppets on a string, string, string

Mereka hanya seperti boneka pada seutas tali, tali, tali

I put it down, they call me up

Aku menaruhnya, mereka menghubungiku

Oh, no, no, no, no, no

Oh, tidak, tidak, tidak, tidak

So I'll just let it ring, ring, ring

Jadi aku hanya akan membiarkannya berdering, berdering, berdering

