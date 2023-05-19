Konser Coldplay di Jakarta
Jangan Sampai Kehabisan! War Tiket Konser Coldplay Kembali Dibuka Hari Ini di Pukul 10.00 WIB
Promotor kembali membuka penjualan tiket konser jalur publik pada hari ini, Jumat (19/5/2023). Kamu siap war tiket Jumat (19/5/2023) hari ini?
Penulis:
Fauzi Nur Alamsyah
Editor:
Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Promotor kembali membuka penjualan tiket konser jalur publik pada hari ini, Jumat (19/5/2023). Kamu siap war tiket Jumat (19/5/2023) hari ini?
Dijadwalkan penjualan tiket konser akan dibuka pukul 10.00 WIB di web resmi Coldplayinjakarta.com.
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Sama seperti sebelumnya, tiket konser Coldplay dibanderol dari harga Rp800 ribu hingga Rp11 Juta.
Adapun categori tiket konser Coldplay di GBK sebagai berikut:
- CAT 1 (NUMBERED SEATING) IDR 5.000.000
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- CAT 2 (NUMBERED SEATING) IDR 4.000.000
- CAT 3 (NUMBERED SEATING) IDR 3.250.000
- CAT 4 (NUMBERED SEATING) IDR 2.500.000
- CAT 5 (NUMBERED SEATING) IDR 1.750.000
- CAT 6 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000
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- CAT 7 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000 RESTRICTED VIEW
- CAT 8 (NUMBERED SEATING) IDR 800.000 RESTRICTED VIEW
- FESTIVAL (FREE STANDING) IDR 3.500.000