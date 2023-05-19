Konser Coldplay di Jakarta

Jangan Sampai Kehabisan! War Tiket Konser Coldplay Kembali Dibuka Hari Ini di Pukul 10.00 WIB 

Promotor kembali membuka penjualan  tiket konser jalur publik pada hari ini, Jumat (19/5/2023).  Kamu siap war tiket Jumat (19/5/2023) hari ini?

zoom-inlihat foto Jangan Sampai Kehabisan! War Tiket Konser Coldplay Kembali Dibuka Hari Ini di Pukul 10.00 WIB 
Kolase Tribunnews/ Instagram @temgmt
Promotor kembali membuka penjualan  tiket konser jalur publik pada hari ini, Jumat (19/5/2023).  Kamu siap war tiket Jumat (19/5/2023) hari ini? 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Promotor kembali membuka penjualan  tiket konser jalur publik pada hari ini, Jumat (19/5/2023).  Kamu siap war tiket Jumat (19/5/2023) hari ini?

Dijadwalkan penjualan tiket konser akan dibuka pukul 10.00 WIB di web resmi Coldplayinjakarta.com. 

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Sama seperti sebelumnya, tiket konser Coldplay dibanderol dari harga Rp800 ribu hingga Rp11 Juta. 

Adapun categori tiket konser Coldplay di GBK sebagai berikut: 

- CAT 1 (NUMBERED SEATING) IDR 5.000.000  

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- CAT 2 (NUMBERED SEATING) IDR 4.000.000  

- CAT 3 (NUMBERED SEATING) IDR 3.250.000  

War tiket konser Coldplay yang dibuka pukul 10.00 WIB, Rabu (17/5/2023).
War tiket konser Coldplay yang dibuka pukul 10.00 WIB, Rabu (17/5/2023). (istimewa)

- CAT 4 (NUMBERED SEATING) IDR 2.500.000  

- CAT 5 (NUMBERED SEATING) IDR 1.750.000  

- CAT 6 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000  

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- CAT 7 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000 RESTRICTED VIEW  

- CAT 8 (NUMBERED SEATING) IDR 800.000 RESTRICTED VIEW   

- FESTIVAL (FREE STANDING) IDR 3.500.000   

Tiket nonton konser Coldplay Rabu siang ini Tiket nonton konser Coldplay Rabu siang ini ludes, termasuk tiket kategori Ultimate Experience seharga Rp 11 jutaan ikut soldout.
Tiket nonton konser Coldplay Rabu siang ini Tiket nonton konser Coldplay Rabu siang ini ludes, termasuk tiket kategori Ultimate Experience seharga Rp 11 jutaan ikut soldout. (dok.)
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Tags
war tiket
konser coldplay
Chris Martin
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