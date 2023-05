Lirik Lagu dan Terjemahan Ashes - Celine Dion: Can Beauty Come Out of Ashes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Ashes yang dipolulerkan oleh penyanyia asal Kanada, Celine Dion.

Lagu Ashes dirilis pada 3 Mei 2018 dalam Album Ashes (Steve Aoki Deadpool Demix).

Diketahui Petey Martin, Tedd T dan Jordan Smith adalah penulis lirik lagu Ashes.

Lagu pop milik Celine Dion tersebut sudah ditonton sebanyak 1,4 juta kali di YouTube.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Queencard - GI-DLE: Look So Cool, Look So Sexy

Simak lirik lagu dan terjemahan Ashes yang dinynayikan oleh Celine Dion dalam artikel berikut:

Whats left to say

Apa yang tersisa untuk dikatakan

These prayers ain’t working anymore

Doa-doa ini sudah tak berfungsi lagi

Every word shot down in flames

Setiap kata tak ada gunanya

Whats left to do with these broken pieces on the floor

Apa yang tersisa untuk dilakukan dengan pecahan di lantai ini

I’m losing my voice calling on you

Aku kehilangan suaraku memanggilmu

‘Cause I’ve been shaking

Karena aku gemetar

I’ve been bending backwards till I’m broke

Aku telah lelah hingga aku luluh lantak

Watching all these dreams go up in smoke

Melihat semua mimpi ini terhembus jauh

Let beauty come out of ashes

Biarkan kecantikan berpijar dari kehancuran