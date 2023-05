Lirik Lagu dan Terjemahan Backburner - NIKI Zefanya: It's Pathetic, But At Least You Are Too

TRIBUNNEWS.COM - Backburner adalah lagu yang dinyanyikan oleh NIKI Zefanya.

Lagu ini termasuk dalam album NIKI Zefanya yang bertajuk ‘Nicole’.

Selain Backburner, di album ‘Nicole’ juga ada 11 lagu lainnya.

Lagu-lagu tersebut di antaranya, High School in Jakarta, Before, dan Keeping Tabs.

Lirik lagu Backburner dirilis oleh NIKI Zefanya pada 12 Agustus 2022.

Lagu ini diproduseri oleh Jacob Ray.

Berikut ini lirik lagu Backburner oleh NIKI Zefanya dan terjemahannya:

I can't lie, it feels nice that you're calling

You sound sad and alone and you're stalling

And for once, I don't care about what you want

As long as we keep talking (as long as we're talking)

I mean, you got to admit the history's kind of unmatched

Asian Calvinism, we made it out of that

Well, whether we're free of will or predestined