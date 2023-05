Lirik dan Terjemahan Lagu From the Start - Laufey: Confess I Loved You From the Start

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu From the Start yang dinyanyikan oleh Laufey.

Diketahui, lagu From the Start telah dirilis pada 11 Mei 2023 lalu.

Lagu From the Start mengisahkan tentang seseorang yang jatuh cinta dengan sosok teman, tetapi teman tersebut tidak menyukainya.

Sebagai informasi, official audio lagu From the Start telah dirilis pada 11 Mei 2023 di YouTube Laufey.

Lirik dan Terjemahan Lagu From the Start - Laufey:

[Verse 1]

Don't you notice how

Tidak kah kamu sadar

I get quiet when there's no one else around

Bagaimana aku diam ketika tidak ada orang lain

Me and you and awkward silence

Kamu dan aku dan keheningan yang canggung

Don't you dare look at me that way

Jangan melihatku seperti itu

I don't need reminders of how you don't feel the same

Aku tidak perlu diingatkan kalau kamu tidak merasakan hal yang sama

[Verse 2]

Oh, the burning pain

Oh, rasa sakit yang membakar

Listening to you harp about some new soulmate

Mendengarkanmu mengoceh tentang pasangan baru

She's so perfect

Dia sangat sempurna

Bla, bla, bla

Bla, bla, bla

Oh, how I wish you'll wake up one day

Oh, kuberharap kamu bangun suatu hari nanti

Run to me confess your love

Lalu berlari padaku untuk menyatakan cintamu

At least just let me say

Setidaknya biarkan aku berkata

[Chorus]

That when I talk to you

Bahwa saat aku bicara padamu

Oh, cupid walks right through

Dewa asmara datang

And shoots an arrow through my heart

Dan menembakkan panah ke hatiku

And I sound like a loon

Dan aku terdengar seperti burung loon

But don't you feel it, too?

Tapi apakah kamu tidak merasakannya juga?

Confess I loved you from the start

Menyatakan aku cinta kamu dari awal

[Post-Chorus]

Bi-ya-ba-da

Ba-ba-da-ba-da, da-da, da-da

Bi-ya-di, ya-ba-da

Ba-bi, ya-da-ba-da-ba, ba-da-ba-di

Ya-ba-bi, ya-da, da-da

[Verse 3]

What's a girl to do

Apa yang perempuan lakukan

Lying on my bed staring

Berbaring di atas kasurku, menatap

Into the blue

Ke dalam kesedihan

Unrequited terrifying

Rasa takut yang tak terbalas

Love is driving me a bit insane

Cinta membuatku sedikit gila

Have to get this off my chest

Aku harus mengeluarkan ini dari dadaku

I'm telling you today

Aku memberitahumu hari ini

[Chorus]

That when I talk to you

Bahwa saat aku bicara padamu

Oh, cupid walks right through

Dewa asmara datang

And shoots an arrow through my heart

Dan menembakkan panah ke hatiku

And I sound like a loon

Dan aku terdengar seperti burung loon

But don't you feel it, too?

Tapi apakah kau tidak merasakannya juga?

Confess I loved you from the start

Menyatakan aku cinta kamu dari awal

[Outro]

Confess I loved you

Menyatakan aku cinta kamu

Just thinking of you

Hanya memikirkanmu saja

I know I've loved you from the start

Aku tahu aku mencintaimu dari awal

