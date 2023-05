Sosok Uti Buncis Mak Comblang Enzy Storia Molen, Putri Pengusaha dan Politisi Akrab dengan Selebriti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisah cinta Enzy Storia dan Molen Kasetra menarik perhatian publik. Ada sosok comblang atau sosok perantara yang mempertemukan pasangan ini.

Siapa makcomblang Enzy Storia dan Molen Kasetra?

Tertutupnya Enzy Storia soal kisah asmaranya, membuat pernikahannya dengan Molen Kasetra pun mengagetkan

Selama ini Enzy Storia tak pernah mengunggah kekasihnya di media sosial.

Rupanya, diam-diam Enzy Storia dan Molen Kasetra ternyata sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun secara jarak jauh atau LDR.

"Selain kesibukan jadwal dan aktivitas kami masing-masing, salah satu tantangan dalam

merencanakan pernikahan ini adalah hubungan kami yang dijalani secara long-distance, antara Indonesia dan Amerika Serikat serta singkatnya waktu persiapan," ungkap Enzy.

Kisah perkenalan Enzy Storia dan Molen Kasetra tak lepas dari peran Uti Buncis.

Siapa dia? Ini ulasan Tribunnews.com.

Awal Uti Buncis Perkenalkan Enzy Storia dan Molen Kasetra

Uti Buncis (kiri) jadi mak comblang Enzy Storia dan Molen Kasetra (kanan) (Kolase Tribunnews @enzystoria, @utibuncis)

Ternyata cerita cinta Enzy Storia dan Molen Kasetra berawal dari perkenalan keduanya dengan perantara Uti Buncis.

Penelusuran Tribunnews.com, perasaan bahagia Uti Buncis diungkapkan perempuan bernama asli Putri Selaras Oesman ini.

"Hamdalah aku punya Masjid di Syurga Insya Allah. So happy for you tw," kata Uti Buncis sambil menandai instagram Enzy Storia dan Molen Kasetra.

Ungkapan Uti Buncis ini bisa diartikan bahwa ia mendapatkan pahala karena perjodohan Enzy Storia dan Molen Kasetra melalui perantara tangannya yang awalnya memperkenalkan sampai pasangan ini menikah.

Dalam Islam memang dipercaya jika Allah menjanjikan pahala masjid buat orang yang berhasil menjodohkan dua insan menjadi pasangan termasuk mak comblang yang memperkenalkan atau menjadi perantara dimulainya hubungan.