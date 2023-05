Dikaruniai Anak Perempuan, Julian Jacob: Kebahagiaan Kami Hampir Sempurna

TRIBUNNEWS.COM - Dikaruniai anak pertema berjenis kelamin perempuan, aktor Julian Jacob sebut kebahagiaannya hampir sempurna.

Kabar bahagia datang dari pasangan Julian Jacob dan Mirriam Eka yang baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia itu dibagikan Julian Jacob lewat akun Instagram pribadinya @julianjacs.

"We have just been blessed with a Baby girl!" tulis Julian Jacob.

(Kami baru saja diberkati dengan seorang bayi perempuan!)

Kelahiran putri pertamanya kian menyempurnakan kebahagiaan Jacob dan Mirriam Eka.

"Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia," sambungnya.

Kabar kelahiran anak pertama Julian Jacob disebutnya sebagai kabar mengejutkan.

Pasalnya selama ini baik Julian dan sang istri tak pernah membagikan kabar bahagia tersebut.

Ada satu dan lain hal yang tak bisa dijelaskan oleh aktor 28 tahun itu.

Alhasil ia dan dang istri memilih menyimpan rapat kabar kehamilan Mirriam Eka .

"Mungkin dari sebagian kalian banyak yang terkejut ya karena berita bahagia ini."

"Selama ini aku dan @mariaeka_ ingin sekali membagikan seluruh momen kebahagiaan kami kepada kalian semua, namun dikarenakan satu dan lain hal, kami memilih untuk biarlah kami berdua, keluarga dan orang-orang terdekat yang merasakannya terlebih dahulu," bebernya.

