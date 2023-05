Inara Rusli Ajukan Gugatan Cerai karena Virgoun Tak Mau Kembali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah mencabut gugatan cerai dan tak memasukannya lagi, kini giliran Inara Rusli yang mendaftarkan cerai talaknya kepada Virgoun.

Inara Rusli mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Senin (22/5/2023) karena ingin mengakhiri pernikahannya dengan Virgoun.

Gugatan cerai Inara Rusli terhadap Virgoun diterima petugas PA Jakarta Barat, dengan nomor perkara 1662/Pdt.G/2023/PAJB.

Arjana Bagaskara kuasa hukum Inara Rusli menyampaikan, kliennya mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan demi kepastian hukum pernikahannya dengan Virgoun.

"Jumat kemarin kami menunggu kabar BapaK Virgoun dan kuasa hukumnya yang rencananya mau masukin berkas cerai talak baru ke PA Jakarta Barat, janjinya seperti itu, tapi setelah cari tahu tidak ada," kata Arjana Bagaskara kepada Warta Kota, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/5/2023) malam.

"Akhirnya bu Inara maju duluan agar ada kepastian hukum untuk klien saya," sambungnya.

Arjana menyebut Inara ingin mengikuti keinginan Virgoun, yang dirasa tak mau kembali dan mempertahankan rumah tangganya denhan sang istri.

"Memang beberapa kali bapak Virgoun ingin berpisah dari klien saya. Bapak Virgoun yang tidak mau mempertahankan, bukan klien saya (Inara)," ucapnya.

Kuasa Hukum Inara Rusli Ungkap Alasan Kliennya Gugat Cerai Virgoun, Tuntut untuk Menjauh 10 Km dari Rumah (Kolase tribunnews)

Sebelum mengajukan gugatan cerai talak, diakui Arjana, Inara dan Virgoun sudah melalui proses perdamaian atau mediasi secara agama dan formal.

"Bu Inara sudah confidence (percaya diri) atas cerai gugatnya kepada Virgoun. Ya kita lihat lah nanti respon dari Virgoun dan kuasa hukumnya seperti apa," ungkapnya.

Setelah mengajukan gugatan cerai talak, diakui Arjana kalau Virgoun belum memberikan respon kepada istrinya, Inara.

"Belum ada apa-apa. Ya lihat nanti aja sidang pertama pada 31 Mei 2023 seperti apa. Yang jelas Ibu Inara menantikan sekali persidangan ini," jelasnya.

Menurut Arjana, Inara Rusli menyampaikan bahwa Virgoun sempat ada komunikasi kepada istrinya, untuk menyiapkan berkas atau dokumen cerai.

"Ada komunikasi dari Bapa Virgoun yang bilang, 'no way back side by Virgoun' artinya gak ada jalan kembali. Artinya Virgoun mau masuk jalan yang sudah ditutup gimana," ujar Arjana Bagaskara.

"Itu sama saja sudah ditalak. Makanya kami meminta saat sidanf tergugat ajukan talak baik sugra atau talak 3. Kalau hanya talak 1 takutnya minta rujuk, memang klien kami wanita murahan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Virgoun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama sembilan tahun menikah, mereka dikaruniai tiga orang anak bernama Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As Syair Virgoun, dan Terang Sharique Virgoun.

Setelah sembilan tahun menikah, Inara Rusli membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Virgoun dengan wanita yang diduga bernama Tenri Ajeng Anisa di instagram.

Inara Rusli membongkar aib sang suami lantaran kesal, Virgoun tidak sekali ini saja diduga berselingkuh, karena sudah beberapa kali dan ketahuan istrinya.

Inara Rusli geram lantaran ia mengetahui, Virgoun diduga berselingkuh dengan Tenri Ajeng Anisa sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini, dan sering mengirimkuan uang dengan total sekitar Rp 200 juta selama mereka berhubungan. (ARI).