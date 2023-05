Lirik dan Terjemahan Lagu IF AND/OR WHEN - Ruel: Livin Like I'm Not Afraid of The End

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu IF AND/OR WHEN yang dinyanyikan oleh Ruel.

Lagu IF AND/OR WHEN telah dirilis pada 3 Maret 2023 dan merupakan single dari album 4TH WALL.

Diketahui, lagu IF AND/OR WHEN mengisahkan tentang kekhawatiran dan ketakutan dalam sebuah hubungan.

Lagu IF AND/OR WHEN telah dirilis pada 3 Maret 2023 di YouTube RUEL.

Lirik dan Terjemahan Lagu IF AND/OR WHEN - Ruel:

[Verse 1]

I could imagine you breakin' my heart

Aku bisa membayangkan kau menghancurkan hatiku

Those things can happen whenever you hold on too hard

Hal itu bisa terjadi ketika kau menggengam terlalu erat

I'm not a pessimist, I'm just a mess in the dark, oh-oh

Aku tidak pesimis, aku hanya kacau dalam gelap

Tend to get anxious when something begins

Cenderung khawatir saat sesuatu dimulai

'Cause I know the chances of stayin' together are slim

Karena aku tahu kesempatan untuk tetap bersama sangat kecil

The odds are against us but I'll make the best of whatever this is

Peluang tak berpihak pada kita tapi aku akan melakukan yang terbaik apapun itu

[Chorus]

Oh-oh, ooh, ooh-ooh-ooh

Tired of writin' in pencil, I'm inkin' you in, oh

Lelah dengan hubungan yang sementara, aku ingin bersamamu selamanya

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Livin' like I'm not afraid of the end

Hidup seperti aku tidak takut akan akhir

Afraid of the end, afraid of the end

Takut akan akhir, takut akan akhir

If, and/or, when

Jika, dan/atau, kapan

Can we just pretend we're not afraid of the end?

Bisakah kita berpura-pura tidak takut pada akhirnya?

[Verse 2]

What if you met somone else at your work?

Bagaimana jika kau bertemu orang lain di tempat kerjamu?

Someone more stable and better at puttin' you first

Seseorang yang lebih stabil dan lebih baik dalam mengutamakanmu

You could lose patience while I'm on the other side of the Earth

Kau bisa kehilangan kesabaran saat aku ada di sisi lain bumi

[Chorus]

Oh-oh, ooh, ooh-ooh-ooh

Tired of writin' in pencil, I'm inkin' you in, oh

Lelah dengan hubungan yang sementara, aku ingin bersamamu selamanya

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Livin' like I'm not afraid of the end

Hidup seperti aku tidak takut akan akhir

Afraid of the end, afraid of the end

Takut akan akhir, takut akan akhir

If, and/or, when

Jika, dan/atau, kapan

Can we just pretend we're not afraid of the end?

Bisakah kita berpura-pura tidak takut pada akhirnya?

[Outro]

Oh-oh, ooh

Oh-oh, ooh, ooh-oh

If, and/or, when

Jika, dan/atau, kapan

Can we just pretend we're not afraid of the end?

Bisakah kita berpura-pura tidak takut pada akhirnya?

It might not happen but there's still a chance

Itu mungkin tidak terjadi tapi masih ada peluang

I can imagine, I can imagine

Aku bisa bayangkan, aku bisa bayangkan

