Band More on Mumbles Bawa Kisah Sedih karena Perpisahan di Lagu 'Good For You'

Duo More on Mumbles.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.CON, JAKARTA - Duo More on Mumbles secara resmi merilis single terbaru mereka berjudul ‘Good For You’ pada hari ini, Jumat (26/5/2023).

Ini juga menjadi debut duo tersebut bersama major label Sony Music Entertaiment Indonesia, selama ini More on Mumbles mengerjakan semuanya secara indie.

Dalam wawancara virtual bersama awak media, Lintang menjelaskan makna dari single yang baru dirilis More on Mumbles.

“Aku dan gitaris aku Awan sempet mengalami perpisahan yang bikin kami sedih banget beberapa tahun lalu. Good For You adalah satu dari beberapa lagu yang kami bikin di masa-masa sedih itu,” ujar Lintang dalam wawancara virtual, Jumat (26/5/2023).

“Perpisahan itu happy buat yang ninggalin, sementara kita yang ditinggalin masih sedih-sedihan terus, masih susah terima keadaan kalau kita harus pisah,” sambungnya.

Awan sang gitaris menjelaskan bahwa proses kreatif lagu-lagu mereka tercipta di momen yang tak terduga seperti saat berada di atas motor.

Sering meracau atau dalam bahasa Inggris yakni mumbling juga jadi inspirasi keduanya memberi nama More on Mumbles untuk duo mereka.

“Jadi ini agak lucu aku dan Lintang tuh sering banget cerita panjang lebar tentang apapun. Kadang kalau ngobrol di motor gitu suaranya suka gak jelas jadi kayak orang mumbling atau meracau gitu,” beber Awan.

“Kebetulan lagu-lagu kami tuh tercipta dari hasil obrolan pas lagi mumbling gitu, makanya namanya More on Mumbles alias ada sesuatu yang lebih dalem nih dari racauan kami,” lanjutnya.

Setelah nama mereka cukup besar di skena musik indie, kini More on Mumbles berharap bisa lebih banyak menjangkau pecinta musik di Indonesia.