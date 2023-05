Soal Kabar Daftar Bacaleg Lewat 2 Partai, Aldi Taher Beri Jawaban Kocak: Saya juga Bingung

TRIBUNNEWS.COM - Tingkah kocak Aldi Taher baru-baru jadi sorotan warganet.

Aldi Taher menjadi sorotan publik pasca mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) melalui dua partai.

Kemunculan Aldi Taher kini menjadi perbincangan publik lantaran tingkah kocaknya saat menjadi bintang tamu dalam program Kabar Petang, TV One.

Dalam wawancaranya, Aldi Taher sempat mengucap salam seperti biasanya, namun malah dilanjutkan dengan menyanyikan potongan lagu Yellow milik Coldplay.

“Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, om swastiastu, namo budaya. Look at the stars, look how they shine for you,” ucap Aldi Taher, dikutip dari YouTube TvOneNews, Jumat (26/5/2023).

Untuk diketahui, alasan Aldi Taher diundang sebagai pembicara di program berita tersebut lantaran dirinya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Aldi Taher diketahui mencalonkan diri di dua partai sekaligus, yakni Partai Bulan Bintang dan Perindo.

Aldi Taher sebelumnya tergabung dalam Partai Bulan Bintang (PBB) untuk maju sebagai Bacaleg ke DPRD.

Belum mundur dari PBB, tiba-tiba Aldi Taher juga mencalonkan diri sebagai Bacaleg melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Kocaknya, saat ditanya oleh pembawa berita tentang alasan dirinya mencalonkan di dua dua partai, Aldi Taher justru mengaku bingung.

“Kalau ditanya saya juga bingung mba, jujur mba,” tutur Aldi Taher.

“Bang Aldi kalau bingung gimana nih kalau terpilih jadi wakil rakyat? Nanti bingung dong sama rakyatnya?” tanya pembawa berita.

Aldi Taher (Tangkapan layar kanal YouTube TvOneNews).

Alih-alih menjawab dengan serius, Aldi taher justru memberi pernyataan yang jenaka.

“Emang mbak gak bingung?? Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak."