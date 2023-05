Lirik Lagu dan Terjemahan Praying - Kesha: I Hope You Find Your Peace

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Praying yang dinyanyikan oleh Kesha.

Lagu Praying dirilis pada 6 Juni 2017 dalam album Rainbow.

Lagu pop berdurasi 3 menit 50 detik itu telah ditonton sebanyak 138,4 juta kali di YouTube.

Penyanyi asal Amerika Serikat yang memiliki nama lengkap Kesha Rose Sebert atau Kesha itu, merilis lagu Praying bersama 14 trek lagu lainnya, di antaranya Godzilla, Hunt You Down, dan Bastards.

Simak lirik lagu Praying lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Well, you almost had me fooled

Ya. kau hampir menipuku

Told me that I was nothing without you

Katakan padaku bahwa aku bukan apa-apa tanpa mu

Oh, but after everything you’ve done

Oh, tapi setelah semua yang telah kau lakukan

I can thank you for how strong I have become

Aku bisa berterimakasih untuk seberapa kuat aku telah menjadi

‘Cause you brought the flames and you put me through hell

Karena kau membawa api dan kau menempatkanku melalui neraka

I had to learn how to fight for myself

Aku perlu belajar cara tuk melawan diriku sendiri

And we both know all the truth I could tell

Dan kita bedua tahu semua kebenaran yang aku bisa ceritakan

I’ll just say this is I wish you farewell

Aku hanya bilang ini adalah yang aku harapakan selamang tinggal dengan mu

I hope you’re somewhere praying, praying

Aku harap kau berada di tempat berdoa, berdoa