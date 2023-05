Dibintangi Ko Kyung Pyo dan Chae Soo Bin, Drakor ''Strongest Deliveryman'' Tayang Mulai Besok di TV

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea (drakor) berjudul Strongest Deliveryman tayang di NET TV mulai besok, Senin (29/5/2023).

Drakor yang dibintangi Ko Kyung Pyo dan Chae Soo Bin ini bakal tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 12.00 WIB.

Drama Strongest Deliveryman mengisahkan Choi GangSoo (Ko Kyung Pyo), seorang pengantar makanan yang tidak kenal takut, baik hati, dan bermimpi menjadi CEO.

Sedangkan Lee Dan Ah (Chae Soo Bin), seorang pengantar makanan yang bekerja keras agar memiliki banyak uang dan memiliki sifat cuek.

Sebelum bekerja di restoran yang sama, keduanya sempat bertemu dalam sebuah insiden.

Lee Dan Ah yang sangat membenci kehidupan yang dijalaninya, sangat ingin meninggalkan korea dan pergi ke Amerika.

Kesehariannya hanya difokuskan untuk menghasilkan uang hingga tidak memiliki waktu untuk berkencan.

Namun setelah kehadiran Choi GangSoo, kehidupannya menjadi lebih berwarna. Romansa keduanya dimulai saat masa pencarian mereka untuk meraih kesuksesan.

Berkat Strongest Deliveryman, Go Won Hee pemeran Lee Ji Yoon dalam drakor ini berhasil membawa pulang penghargaan kategori Best New Actress dari 10th Korea Drama Awards.

Selain itu, Go Kyung Pyo dan Chae Soo Bin masuk nominasi kategori Excellence Award dari 31st KBS Drama Awards.