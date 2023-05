Lirik Lagu dan Terjemahan Rainbow - Kesha: Dreaming in Light, Light, Lights

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Rainbow yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Kesha.

Lagu Rainbow dirilis pada tahun 2017 dalam album yang berjudul Rainbow.

Penyanyi bernama lengkap Kesha Rose Sebert atau yang dikenal sebagai Kesha merilis lagu Rainbow saat ia bernaung di Kemosabe Records · RCA Records label.

Simak lirik lagu Rainbow yang dinynayikan oleh Kesha lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I used to live in the darkness

Dulu aku hidup dalam kegelapan

Dress in black, act so heartless

Berpakaian hitam, bertindak begitu tidak berperasaan

But now I see that colors are everything

Tapi sekarang aku melihat warna adalah segalanya

Got kaleidoscopes in my hairdo

(Aku) meletakkan kaleidoskop di tatanan rambutku

Got back the stars in my eyes, too

(Aku) mengambalikan bintang ke mataku, juga

Yeah, now I see the magic inside of me

Ya, sekarang aku melihat sihir di dalam diriku

Yeah, maybe my head's fucked up

Ya, mungkin kepalaku memang kacau

But I'm falling right back in love with being alive

Tapi aku telah jatuh cinta lagi untuk merasa hidup

Dreaming in light, light, lights...

Memimpikan cahaya, cahaya, cahaya-cahaya...

This kitty cat lost her mind

Kucing ini kehilangan akal sehatnya