Nora Alexandra Sudah Jalani Operasi, Jerinx Akui Siap Lakukan Program Bayi Tabung Juni Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan selebriti, Jerinx SID dan Nora Alexandra akan segera menjalankan program bayi tabung yang sudah mereka rencanakan sejak lama.

Jerinx sempat membuat unggahan soal anak di media sosial, ketika dikonfirmasi soal kehamilan Nora Alexandra ia menyebut belum.

Drummer band SID itu mengatakan sedang dalam proses untuk memiliki buah hati.

Sebab, Nora Alexandra baru saja menjalankan operasi yang menjadi bagian untuk persiapan menjalani program bayi tabung. Namun Jerinx tak bisa menjelaskan secara rinci operasi apa yang dijalani istrinya itu.

“Belum, on the way. Ya semoga semesta merestui,” tutur Jerinx SID saat ditemui di kawasan Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu.

“Istri saya baru selesai operasi, untuk menuju program bayi tabung jadi harus ada yang dioperasi,” jelasnya.

Nora Alexandra unggah momen saat pemulihan di rumah sakit setelah lakukan tindakan operasi. (Tangkapan Layar Instagram @noraalexandra)

Jerinx mengatakan bahwa ia dan Nora berencana untuk mulai melakukan program bayi tabung pada bulan Juni mendatang. Segala persiapan sudah dilakukan Jerinx dan Nora dengan meminum obat dan vitamin.

“Juni kalau nggak salah,” katanya.

“Sudah mulai untuk minum vitamin cek ini dan itu,” sambung Jerinx.

Sekedar informasi, jalani program hamil atau bayi tabung adalah salah satu janji Jerinx SID kepada Nora Alexandra setelah dirinya keluar dari rutan karena beberapa kasus yang menjeratnya dua tahun silam.