Pahami Nilainya sebagai Manusia, Bullying Tak Lagi Berarti bagi Marion Jola

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Marion Jola belakangan kembali mendapat bullying dari netizen, khususnya para haters.

Lagi-lagi fisik Marion Jola jadi bahan bully warganet yang tak bertanggung jawab di sosial media.

Namun, Marion Jola punya cara tersendiri untuk melawan bully tersebut. Ia mengunggah foto-foto dirinya disertai potongan komentar negatif soal fisiknya.

Tujuannya adalah untuk memberi tahu orang-orang bahwa masih banyak yang memberikan komentar negatif soal fisiknya.

“Kalau kamu bertanya kenapa ada tulisan yang aku sematkan di foto-foto ini, jawabannya aku cuma mau share sebagian kecil dari komentar jahat yang aku dapatkan setiap hari," tulis Marion Jola dalam unggahannya dikutip Tribunnews.com, Senin (29/5/2023).

"Does it break my heart? It used to, but now not anymore (Apakah itu menghancurkan hatiku? Dulu pernah, tapi sekarang tidak lagi),” bebernya.

Setelah mengatakan bahwa ia sudah tak lagi merasa tertekan dengan komentar tersebut, membuat Marion Jola merasa lebih baik.

Dengan memahami dirinya, Marion Jola merasa lebih dari mereka-mereka yang menghujat.

“Menjadi manusia yang mengasihi dirinya sendiri, memahami bahwa nilainya sebagai manusia sudah pasti jauh lebih baik dan tidak lebih kecil dari mereka yang hanya bisa membenci, itu bisa dilakukan,” tutur Marion Jola.

“Memang benar aku bisa baca ataupun mendengar kebencian yang datang padaku, tapi aku juga bisa mengontrol diriku untuk hanya menerima Cinta dan Kasih yang ada di sekitarku. Seperti yang banyak dari kalian berikan juga untuk aku,” katanya.