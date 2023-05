Lirik dan Terjemahan Lagu Cornelia Street - Taylor Swift: I'd Never Walk Cornelia Street Again

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Cornelia Street yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Lagu Cornelia Street dirilis pada 2019 dan merupakan single dalam album ketujuhnya yang bertajuk Lover.

Diketahui, official audio lagu Cornelia Street telah dirilis pada 23 Agustus 2019 di YouTube Taylor Swift.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Youre Losing Me - Taylor Swift: My Heart Wont Start Anymore For You

Lirik dan Terjemahan Lagu Cornelia Street - Taylor Swift:

[Verse]

We were in the backseat

Kita duduk di kursi penumpang

Drunk on something stronger than the drinks in the bar

Mabuk karena sesuatu yang kuat daripada minuman di bar

"I rent a place on Cornelia Street"

"Aku menyewa tempat di jalan Cornelia"

I say casually in the car

Kataku dengan santai di dalam mobil

We were a fresh page on the desk

Kita layaknya kertas kosong di atas meja

Filling in the blanks as we go

Mengisi halaman yang kosong seraya kita menjalaninya

As if the street lights pointed in an arrowhead

Seolah lampu jalanan menunjukkan arah

Leading us home

Membimbing kita pulang

[Chorus]

And I hope I never lose you, hope it never ends

Dan kuharap aku tak akan pernah kehilanganmu, berharap ini tak akan berakhir

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

That's the kind of heartbreak time could never mend

Hal itu adalah patah hati yang tidak pernah bisa diperbaiki oleh waktu

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

And baby, I get mystified by how this city screams your name

Dan sayang, aku jadi bingung bagaimana kota ini meneriakkan namamu

And baby, I'm so terrified of if you ever walk away

Dan sayang, aku begitu takut jika kamu pergi

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

[Verse 2]

Windows flung right open, autumn air

Kaca jendela terbuka, udara musim gugur

Jacket 'round my shoulders is yours

Jaket di bahuku adalah milikmu

We bless the rains on Cornelia Street

Kita mendoakan hujan di jalan Cornelia

Memorize the creaks in the floor

Menghafalkan decitan di lantai

Back when we were card sharks, playing games

Kembali pada saat kita bermain card sharks

I thought you were leading me on

Kupikir kamu memimpinku

I packed my bags, left Cornelia Street

Aku mengambil tasku, meninggalkan jalan Cornelia

Before you even knew I was gone

Bahkan sebelum kamu tahu aku sudah pergi

[Pre-Chorus]

But then you called, showed your hand

Namun kemudian kamu menelponku, menunjukkan tanganmu

I turned around before I hit the tunnel

Aku berbalik sebelum aku sampai di terowongan

Sat on the roof, you and I

Duduk di atap, kamu dan aku

[Chorus]

And I hope I never lose you, hope it never ends

Dan kuharap aku tak akan pernah kehilanganmu, berharap ini tak akan berakhir

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

That's the kind of heartbreak time could never mend

Hal itu adalah patah hati yang tidak pernah bisa diperbaiki oleh waktu

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

And baby, I get mystified by how this city screams your name

Dan sayang, aku jadi bingung bagaimana kota ini meneriakkan namamu

And baby, I'm so terrified of if you ever walk away

Dan sayang, aku begitu takut jika kamu pergi

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

[Bridge]

You hold my hand on the street

Kamu genggam tanganku di jalan

Walk me back to that apartment

Menuntunku kembali ke apartemen

Years ago, we were just inside

Bertahun-tahun lalu, kita hanya di dalam

Barefoot in the kitchen

Tanpa alas kaki di dapur

Sacred new beginnings

Awal baru yang sakral

That became my religion, listen

Itu menjadi agamaku, dengarkan

[Chorus]

I hope I never lose you

Kuharap aku tak akan pernah kehilanganmu

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

Oh, never again

Oh, tak akan pernah lagi

And baby, I get mystified by how this city screams your name

Dan sayang, aku jadi bingung bagaimana kota ini meneriakkan namamu

And baby, I'm so terrified of if you ever walk away

Dan sayang, aku begitu takut jika kamu pergi

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

[Post-Chorus]

I don't wanna lose you (hope it never ends)

Aku tak ingin kehilanganmu (berharap tak akan pernah berakhir)

I'd never walk Cornelia Street again

Aku tak akan berjalan di jalan Cornelia lagi

I don't wanna lose you (yeah)

Aku tak ingin kehilanganmu

[Outro]

"I rent a place on Cornelia Street"

"Aku menyewa tempat di jalan Cornelia"

I say casually in the car

Kataku dengan santai di dalam mobil

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Daylight - Taylor Swift, Viral di TikTok: and I Can Still See It All

(Tribunnews.com)