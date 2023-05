Lirik Lagu dan Terjemahan Taylor Swift ft. Ice Spice - Karma Remix: Cause Karma is My Boyfriend

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah terjemahan dan lirik lagu Karma dari Taylor Swift yang berkolaborasi dengan rapper Ice Spice.

Lagu ini baru saja rilis pada Jumat (26/5/2023) tengah malam, menyusul versi orisinal yang dinyanyikan solo oleh Taylor Swift pada 21 Oktober 2022 lalu.

Karma (Remix) dimuat dalam album Swift bertajuk Midnights (The Til Dawn Edition).

Berikut ini lirik lagu Karma (Remix) dan terjemahan dari Taylor Swift feat. Ice Spice:

Karma is that girl, like (Grrah)

Karma adalah wanita itu

You're talking shit

Kau berbicara omong kosong

For the hell of it

Untuk bersenang-senang

Addicted to betrayal but you're relevant

Kecanduan pada pengkhianatan tapi kau relevan

You're terrified to look down

Kau takut untuk melihat ke bawah

'Cause if you dare

Sebab jika kau berani

You'll see the glare

Kau akan melihat tatapan

Of everyone you burned just to get there

Dari orang-orang yang kau bakar hanya untuk mencapai puncak

It's coming back around

Itu kembali lagi

And I keep my side of the street clean

Dan aku mempertahankan jalanku bersih