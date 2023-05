Boyband BTS Rilis Lagu Take Two dalam Perayaan Ulang Tahun ke-10, Sebut sebagai Kado untuk ARMY

Boyband BTS akan merilis lagu "Take Two" saat perayaan ulang tahun ke-10, sebut sebagai kado untuk ARMY.

TRIBUNNEWs.COM - Boyband asal Korea Selatan, BTS akan merilis lagu 'Take Two' dalam perayaan ulang tahun ke-10 sebagai kado untuk ARMY.

Dikutip dari Koreaboo.com, idola K-Pop BTS akan merilis lagu baru untuk merayakan ulang tahun debut ke-10 mereka.

Single digital, berjudul 'Take Two' berisi perasaan dan cerita tulus yang ingin disampaikan member BTS kepada seluruh penggemar mereka yang akrab disapa ARMY.

Member BTS RM, Suga, J-Hope, Jin, Jungkook, V, dan Jimin berharap bisa mengungkap keseruan hari-hari mereka berjalan-berjalan bersama ARMY melalui single tersebut.

BTS membiarkan penggemar tahu bahwa semuanya mengenai kegiatan mereka.

Sementara, single 'Take Two' akan dirilis pada 9 Juni mendatang.

Baca juga: Boyband BTS Temui Presiden Biden di Gedung Putih: Kami Sangat Terpukul

Diakui member BTS, lagu 'Take Two' tercipta berkat dukungan dari para penggemar mereka.

Diketahui sebelumnya, BTS baru saja memposting video teaser untuk "BTS Presents Everywhere" dengan "Yet To Come" diputar di latar belakang.

Hal tersebut menjadi satu-satunya bocoran yang diberikan oleh BTS sejauh ini.

Dalam unggahan tersebut terungkap salah satu perayaan aniversary BTS akan berlangsung pada hari Sabtu 17 Juni di Yeouido, sebuah pulau besar di Sungai Han di Seoul.

BTS Resmi Luncurkan Kalender BTS FESTA 2023

Peluncuran 'BTS FESTA 2023' akan diluncurkan pada tahun ini menandai ulang tahun debut ke-10 BTS.

Boyband BTS Resmi Luncurkan Kalender BTS FESTA 2023.

Baca juga: Dirut Jakpro Sebut Boyband BTS Bakal Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

BTS merilis 'BTS FESTA 2023' secara online dan mengumumkan dimulainya perayaan ulang tahun boy grup yang memulai debut pada tahun 2013 itu.

Festival Festa yang digelar BTS rencananya akan dihelat bersama AMRY untuk merayakan tanggal debut idol idola mereka.