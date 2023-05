Indra Bekti Mengaku Belum Bisa Move on, Sebut Cintanya Mentok di Hati Aldilla Jelita

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indra Bekti mengakui belum mau membuka hati untuk wanita lain usai bercerai dari Aldilla Jelita.

Saat ditanya alasannya, presenter berusia 45 tahun ini mengatakan dirinya belum bisa terlepas dari bayang-bayang Aldilla Jelita, wanita yang telah menemaninya selama 12 tahun.

Bahkan Indra Bekti tidak menutup keinginannya untuk bisa kembali rujuk dengan Aldilla Jelita demi kedua anaknya.

"iya hahahaha (belum bisa move on). Kalau mau rujuk, ya pasti demi anak-anak sih," kata Indra Bekti saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Indra Bekti mengaku cintanya kini masih mentok pada Aldilla Jelita.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan dirinya tidak mau untuk membuka hati pada wanita lain.

"Boleh dibilang sih seperti itu (cinta mentok di Aldilla Jelita), aku sama Dila udah.. ya selama 12 tahun ini kita udah up and down sama sama," ujar Indra Bekti.

Kemudian, Indra Bekti meyakini bahwa perpisahannya kali ini menurut Indra merupakan keputusan bersama untuk mereka beristirahat sejenak agar tidak ada yang saling menyakiti satu sama lain.

"Untuk itu kita istirahat dulu, kesannya kayak gitu. Tapi ya apakah mencari lagi, untuk aku belum dulu ya," ucap Indra Bekti.

"Masih berharap, doanya yang terbaik untuk kita berdua saat ini hubungannya kayak gini, asal jangan putus silaturahmi. Pisah sebagai suami istri tapi silaturahmi tetap berjalan, buat aku udah cukup banget sih," pungkasnya.

Perceraiannya dengan Aldilla Jelita menjadi penyesalan bagi Indra Bekti.

Apalagi Indra Bekti dan Aldilla Jelita berumah tangga telah terjalin hingga 12 tahun dan dikaruniai dua orang anak.

