Inge Anugrah Kecewa Dilarang Masuk Rumah oleh Ari Wibowo setelah Direnovasi: New Memory

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah tak kuasa menahan kekecewaannya setelah dilarang Ari Wibowo untuk menginjakkan kaki di rumah yang pernah mereka tinggali bersama selama 17 tahun pernikahan.

Dalam pengakuannya, Inge Anugrah menyebut Ari Wibowo mulai melarangnya ke rumah setelah kediaman mereka direnovasi.

Menurut Inge, Ari berdalih rumahnya yang direnovasi harus memiliki memori baru.

Baca juga: Ari Wibowo Janji Tak Larang Inge Anugrah Bertemu Anak, Pengakuan sang Istri Bongkar Fakta Sebaliknya

"Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, aku kan katanya nggak usah masuk supaya new memories and new house," papar Inge, dikutip dari YouTube Was Was, Kamis (1/6/2023).

Padahal, sebelumnya Ari masih mengizinkan Inge memasak untuk kedua putra mereka.

"Awal-awal boleh aku masih masuk rumah untuk masak sore-sore, jadi anak pulang sekolah masih ada makanan."

"Setelah beberapa hari berubah jadi nggak boleh masuk sama sekali," tandasnya.

Legawa Anak Pilih Ari

Inge Anugrah seolah sadar diri dengan ketidakmampuannya memberikan tempat tinggal layak untuk kedua putranya.

Hal itu yang membuatnya legawa anak-anaknya memilih tinggal bersama Ari Wibowo pasca-bercerai nanti.

Kepada Feni Rose, Inge Anugrah mengaku ikhlas apabila anaknya tak tinggal bersamanya.

Akui tak diperolehkan masuk ke rumah Ari Wibowo, Inge Anugrah bingung cari tempat tinggal. (Tangkapan layar YouTube Was Was)

Pasalnya, Inge diketahui tidak memiliki rumah untuk ditempati.

Sehingga, ia sendiri tak tahu akan tinggal di mana.

"Kalau sama aku, aku sendiri belum jelas di mana," ujar Inge, dikutip dari YouTube Feni Rose, Rabu (31/5/2023).