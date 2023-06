Sempat Tertunda 3 Tahun, ONE OK ROCK Umumkan Konser di Jakarta pada 29 September 2023

ONE OK ROCK - Ryota Kohama (bassist), Toru Yamashita (gitaris), Takahiro Moriuchi (vokalis), dan Tomoya Kanki (drummer).

TRIBUNNEWS.COM - Setelah tiga tahun tertunda, kini ONE OK ROCK resmi mengumumkan konser tunggalnya dengan tur album teranyar 'Luxury Disease'.

Diketahui, ONE OK ROCK terpaksa menunda konser tur Asia untuk album 'Eye of the Storm' yang semula direncanakan pada tanggal 30-31 Mei 2020 silam.

Namun, konser tersebut dinyatakan ditunda akibat pandemi Covid-19.

Band asal Jepang ini kembali menyapa penggemarnya di Asia setelah melakoni tur Eropa, Amerika, dan tur nasional di Jepang dalam dua tahun belakangan.

Akhir tahun ini ONE OK ROCK akan menyambangi Taiwan, Filipina, Indonesia, Hong Kong, Thailand, dan Singapura.

Di Indonesia, ONE OK ROCK akan menggelar konsernya di Beach City International Stadium kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara pada 29 September 2023.

Tak hanya itu, kemungkinan tambahan hari dan lokasi konser juga akan diumumkan sesuai tingginya permintaan penonton.

Hal ini diumumkan dalam akun media sosial ONE OK ROCK pada Kamis (1/6/2023) siang.

"Akhirnya kembali ke Asia! Mengumumkan Luxury Disease Asia Tour 2023, dengan lebih banyak tanggal segera hadir!" tulis @oneokrockofficial.

Melansir oneokrock.com, pihaknya belum merilis kapan penjualan tiket akan dibuka.

Pihak promotor pun belum memberi informasi lebih lanjut seputar penjualan tiket.

Kabar ini pun disambut antusias oleh penggemar ONE OK ROCK hingga menjadi trending topic di Twitter pada Kamis (1/6/2023) siang.

Hingga artikel ini dimuat, frasa ONE OK ROCK telah ditulis sebanyak 18 ribu cuitan warganet.

Tak hanya itu, nama sang vokalis Takahiro Moriuchi juga menjadi trending topic dengan 53 ribu cuitan.

Terdekat, ONE OK ROCK akan menyiarkan langsung dokumentasi konser tur di Jepang secara global pada pekan ini.

Penayangan tersebut akan berlangsung pada Sabtu (3/6/2023) pukul 17.00 WIB dengan akses rewatch hingga Minggu (4/6/2023) pukul 23.59 WIB.

Tiket live streaming ini masih bisa dibeli dengan harga 5000 yjp atau setara Rp540.000 belum termasuk pajak.

Pembelian tiket tersebut dapat diakses melalui laman berikut, Live Streaming Japan Tour 2023.

