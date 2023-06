Lirik Lagu dan Terjemahan In The Stars - Sami Rose: I’m Screaming Out Again

lirik lagu dan terjemahan In The Stars yang dipopulerkan oleh Sami Rose.

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini Lagu In The Stars milik Sami Rose menjadi lagu trending di TikTok bahkan Spotify.

Lagu In The Stars milik Sami Rose ini sangat cocok untuk sebuah video yang bertemakan sedih.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu In The Stars – Sami Rose:

Sunny mornings were your favorite

(Minggu pagi adalah favoritmu)

I used to meet you down the Woods Creek Road

(Aku biasa bertemu denganmu di Woods Creek Road)

You did your hair like you were famous

(Kamu menata rambutmu seperti kamu terkenal)

Even though it was only church where we were going

(Meskipun hanya gereja tenpat kita pergi)

Oh... the Sunday mornings are just sleeping

(Oh sekarang minggu pagi, saya hanya tidur)

It’s like I buried my faith with you