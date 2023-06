Lirik dan Terjemahan Lagu Home - Michael Buble: I Wanna Come Home

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Home yang dinyanyikan oleh Michael Buble.

Lagu Home ini dirilis pada tahun 2005.

Diketahui, lagu Home adalah salah satu single dari album yang bertajuk It's Time.

Official musik video lagu Home telah dirilis pada 27 Oktober 2009 di YouTube Michael Buble.

Sebagai informasi, official musik video lagu Home telah ditonton hingga 155,5 juta kali hingga Minggu (4/6/2023).

Lirik dan Terjemahan Lagu Home - Michael Buble:

[Verse]

Another summer day

Musim panas

Has come and gone away

Datang dan pergi

In Paris and Rome

Di Paris dan Roma

But I wanna go home, mmm

Namun aku ingin pulang, mmm

May be surrounded by

Mungkin aku dikelilingi

A million people, I

Jutaan orang

Still feel all alone

Namun kutetap merasa sendiri

I just wanna go home

Aku hanya ingin pulang

Oh, I miss you, you know

Oh, aku merindukanmu, kau tahu

And I've been keeping all the letters

Dan aku menyimpan semua surat

That I wrote to you

Yang kutulis untukmu

Each one a line or two

Setiap barisnya

I'm fine baby, how are you?

Aku baik-baik saja, Sayang, bagaimana kabarmu?

Well I would send them but I know

Aku ingin mengirimkannya namun aku tahu

That it's just not enough

Bahwa surat tidaklah cukup

My words were cold and flat

Kata-kataku dingin dan datar

And you deserve more than that

Dan kau layak mendapat lebih dari itu

Another airplane

Pesawat terbang

Another sunny place

Tempat yang penuh cahaya matahari

I'm lucky I know

Aku beruntung, kutahu

But I wanna go home

Namun aku ingin pulang

Mmm, I got to go home

Mmm, aku harus pulang

[Chorus]

Let me go home

Biarkan kupulang

I'm just too far

Aku terlalu jauh

From where you are

Dari tempatmu berada

I wanna come home

Aku ingin pulang

[Verse 2]

And I feel just like

Aku merasa seolah

I'm living someone else's life

Kujalani hidup orang lain

It's like I just stepped outside

Seolah baru saja keluar

When everything was going right

Saat segalanya baik-baik saja

And I know just why you could not

Dan kutahu kenapa kau tak bisa

Come along with me

Menyertaiku

That this was not your dream

Bahwa ini bukanlah mimpimu

But you always believed in me

Namun kau selalu percaya padaku

Another winter day

Musim hujan

Has come and gone away

Datang dan pergi

In even Paris and Rome

Di Paris dan Roma

And I wanna go home

Dan aku ingin pulang

Let me go home

Biarkan aku plang

And I'm surrounded by

Dan aku dikelilingi

A million people, I

Jutaan orang

I still feel alone

Tetap saja aku merasa sendiri

Oh, let me go home

Oh, biarkan aku pulang

Oh, I miss you, you know

Oh, aku merindukanmu, kau tahu

[Chorus]

Let me go home

Biarkan aku pulang

I've had my run

Aku tlah cukup berlari

Baby, I'm done

Kasih, aku lelah

I gotta go home

Aku harus pulang

Let me go home

Biarkan aku pulang

[Outro]

It'll all be all right

Semuanya akan baik-baik saja

I'll be home tonight

Aku akan sampai rumah malam ini

I'm coming back home

Aku pulang

