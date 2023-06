Tak Cuma Dokter Estetika, Ini Sederet Bisnis Penghasil Cuan Oky Pratama

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dikenal luas sebagai dokter estetika atau kecantikan yang selalu tampil sempurna dalam segala occassion, dr. Oky Pratama, Dipl. AAAM., ternyata memiliki sederet bisnis moncer yang meningkatkan pundi-pundi cuannya.

Baik itu di bidang kecantikan, fashion, kuliner hingga media melalui kanal YouTube 'Opra Entertainment'.

Lalu siapa sebenarnya dokter yang juga dikenal sebagai Selebgram ini?

dr. Oky Pratama lahir di Jambi pada 10 Juli 1991, ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Tumbuh besar di Jambi, tentu dr. Oky menjalani masa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota yang sama.

Influencer ini pun kemudian mencoba untuk merantau dengan menempuh studi di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang, Sumatra Barat.

Sedangkan debutnya di dunia televisi dimulai saat ia ia memiliki program acara sendiri 'Yuk Sehat Bersama dr. Oky Pratama' pada salah satu stasiun televisi swasta.

Dikenal sukses pada usia muda, siapa yang mengira ternyata dr. Oky kini memiliki banyak bisnis yang menjadi sumber penghasilannya.

Lalu apa saja yang menjadi sumber penghasilan dr. Oky?

Ia kini menjadi Founder dan CEO Benings Pratama Group, yang awalnya hanya dimulai dari klinik kecantikan Bening's Clinic pada 2017 di kota asalnya, Jambi.

Kemudian dua tahun kemudian, dirinya memutuskan untuk pindah ke Jakarta yakni pada 2019, beberapa tahun kemudian bisnisnya kian berkembang.

Lalu pada awal 2023 perusahaannya telah memiliki 66 cabang klinik kecantikan.

Baca juga: Kembali Raih Penghargaan, Oky Pratama Merasa Terharu

"Pertama kali didirikan di Jambil pada tahun 2017 dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa kulit sehat adalah hak setiap masyarakat," kata dr. Oky, dalam akun Instagramnya @dr.okypratamaa yang dikutip pada Sabtu (3/6/2023).

Selain itu, pundi-pundi cuannya juga ditopang bisnis Bening's Skincare, suplemen pelangsing dan pencerah kulit, clothing 'Roofair', kost-kostan, villa, perkebunan sawit.

Bahkan restoran 'Warung Okkey' di kota Bandung dan bisnis media yang digerakkan melalui kanal YouTube miliknya 'Opra Entertainment'.

Berbagai penghargaan pun diperoleh dokter yang hobi traveling ini, klinik kecantikannya memenangkan 2 rekor MURI dan Dr. Oky juga mendapatkan penghargaan sebagai Super Favorite Selebpreneur, serta The Alpha Under 40 High End Magazine, Man of humility Highend Magazine dan GenT Asia Tattler.