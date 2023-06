Lirik Lagu dan Terjemahan S-Class - Stray Kids: Swerving, I’m Speeding on Serpent Road

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik lagu S-Class yang dipopulerkan oleh Stary Kids yang dirilis pada 2 Juni 2023 lalu.

Lagu berdurasi 3 menit 30 detik itu masuk dalam album terbaru Stray Kids yang bertajuk 5 Star.

Berdasarkan liriknya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki value tinggi di dalam dirinya.

Lirik Lagu S-Class - Stray Kids:

yeogin Seoul teukbyeolsi

sumaneun gijeogeul ireukyeotji

garyeojin byeoldeul sai tteooreuneun teukbyeol

byeollan geottuseongi byeonhameopji

beonhwahaneun geori

georigeorimada geollijeokgeorineun geo

Clean it up clean it up, get back

geonman beonjireureu teongteong bin kkangtong

Kick it kick it kick it

Swerving, I’m speeding on Serpent Road

Luxurious like I’m an S-Class

Best of the best on First Class

I’m up above the world so high

I’ll be there shining day and night

They wonder how my spotlight is so bright

Counting stars

teukbyeorui byeorui byeorui byeorui byeorui byeorui byeorui byeollan nom That’s me

byeorui byeorui byeorui byeorui byeorui byeoruibyeol iri my work

(Bling Bling)

Everyday

bitkkal ppeonjjeok bitkkal ppeonjjeok

bitkkal ppeonjjeokae classneun teuk

bitkkal ppeonjjeok bitkkal ppeonjjeok

bichi beonjyeo deouk binnaneun star

hipap seutep keumjimagi balji teukchullan ge teukgi

nae jipcheoreom deunadeulji teukjip

jageopsireun an bureowo teuksil

deuksildeuksilgeoryeo dokbojeogin teukjing

duribeonduribeon eojungtteojung ttuieomttuieom boneun aedeuri

ppeonjjeokppeonjjeok binnaneun geotdeulman bomyeon dallyeo beoreusi no no

binnaneun geol jjotgibodan binnaneun jjogi

doeneun ge hwolssin pom japgi pyeonhae Shine like a diamond k?

Swerving, I’m speeding on Serpent Road

Luxurious like I’m an S-Class

Best of the best on First Class