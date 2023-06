Lirik Lagu dan Terjemahan Finding You - Kesha: Like Time is Stopping

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Finding You yang dipopulerkan oelh penyanyi asal Amerika Serikat, Kesha.

Lagu Finding You dirilis pada 11 Agustus 2016 dalam album Rainbow.

Sejak pertama kali dirilis Finding You telah ditonton 100,4 ribu kali di YouTube.

Lirik lagu Finding You ditulis langsung oleh Kesha bersama Justin Tranter dan Ricky Reed,

Simak lirik lagu dan terjemahan Finding You yang dipopulerkan oleh Kesha dalam artikel berikut:

[Verse 1]

I wanna lay in your arms when the world is burning

Aku ingin berbaring dalam pelukanmu saat dunia terbakar

I wanna dig in your heart, take away your hurting

Aku ingin menggali dalam hatimu, membuang sakit hatimu

Kiss me and tell me I'm fine and forget we’re dying

Cium aku dan katakan bahwa aku baik-baik saja dan melupakan bahwa kita sedang sekarat

I wanna feel you tonight like the very first time

Aku ingin merasakanmu malam ini seperti pertama kalinya

Let's run away, baby, drive straight into the moonlight

Ayo kabur, sayang, langsung menuju cahaya bulan

Kiss me and tell me you're mine like no one’s watching

Cium aku dan katakan bahwa kau milikku seperti tidak ada yang memperhatikannya

Like time is stopping

Seperti waktu sudah berhenti

[Chorus]