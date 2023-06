Apa Itu Golden Buzzer yang Diraih oleh Putri Ariani di America's Got Talent

Putri Ariani meraih Golden Buzzer di America's Got Talent - Simak penjelasan tentang apa itu Golden Buzzer, yang berhasil diraih oleh penyanyi berbakat asal Indonesia di America's Got Talent.

YouTube America's Got Talent

TRIBUNNEWS.COM - Inilah penjelasan tentang apa itu Golden Buzzer yang berhasil diraih oleh Putri Ariani.

Baru hari ini, kata 'Golden Buzzer' sedang muncuri perhatian publik.

Golden Buzzer sendiri adalah istilah dari kesempatan atau tiket emas menuju babak selanjutnya di ajang pencarian bakat America's Got Talent.

Putri Ariani, penyanyi muda berbakat asal Indonesia ini berhasil meraih Golden Buzzer di ajang pencarian bakat America's Got Talent.

Meskipun seorang disabilitas, nama Putri Ariani berhasil mencuri perhatian juri sehingga dia mendapatkan Golden Buzzer.

Suara emas Putri Ariani juga membuat juri America's Got Talent, Simon Cowell terkesima.

Golden Buzzer

Mengutip dari Instagram @agt, disampaikan bahwa Putri Ariani berhasil membuat juri memberikan Golden Buzzer padanya.

@agt: "@arianinismaputri got @simoncowell's attention and his #GoldenBuzzer!!"

Mengutip dari bt.com, Golden Buzzer sendiri merupakan bel yang disediakan untuk para juri.

Pada umumnya, para juri memiliki bel merah, yang biasa mereka gunakan atau mereka tekan ketika peserta audisi melakukan tindakan yang tidak mereka sukai.

Sehingga ketika juri menekan bel merah ini, maka tanda silang di papan nama juri akan berwarna merah.

Namun berbeda dengan Golden Buzzer, yang merupakan tombol berwarna emas.

Seperti namanya, jika tombol Golden Buzzer ini ditekan maka papan nama para juri menjadi berwarna emas.